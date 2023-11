Kwarantanna w Hi-Fi. Stefan Gąsieniec w studiu Radia dla Ciebie RDC 13.11.2023 22:06 Już w najbliższy czwartek, 16 listopada, po godz. 18:00 w studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi”. Wystąpi pianista Stefan Gąsieniec.

RDC

Stefan Gąsieniec to polski kompozytor i pianista jazzowy, syn profesora Mirosława Gąsieńca. Wielokrotnie nagradzany w konkursach muzycznych, m.in. Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Festiwal Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy czy Song of the Year (USA).

Ukończył muzyczną szkołę średnią we Wrocławiu w klasie skrzypiec, a następnie wrocławską Akademię Muzyczną na wydziale Kompozycji.

Równolegle do studiów kompozytorskich prowadził działalność artystyczną jako pianista i aranżer jazzowo-rozrywkowy, pisząc muzykę do spektakli teatralnych reżyserowanych m.in. przez Jerzego Bielanasa („Dorotka w krainie Ozz”) czy Waldemara Krzystka („Po deszczu”). W 2004 trio jazzowe Stefana Gąsieńca zajęło I miejsce na konkursie Jazz Juniors w Krakowie. To wydarzenie pociągnęło za sobą falę sukcesów m.in. udział w największym na świecie konkursie pianistów jazzowych w ramach Montreux Jazz Festival 2005. Również w tym roku rozpoczął współpracę z Romanem Kołakowskim, która zaowocowała stworzeniem takich spektakli muzycznych jak: „Zło, Księga Gróźb – The Tiger Lillies Project” oraz „George & Ira Gershwin”. Wspólnie stworzyli również materiał muzyczny na galowy koncert wieńczący VI Dzień Papieski w 2006 roku, transmitowany przez TVP1. W tym samym roku opracował muzycznie i poprowadził koncert “Solidarni z Polakami na Białorusi” transmitowany przez TVP Polonia.

Stefan Gąsieniec, poza dyrygenturą i komponowaniem, koncertował też jako pianista solo, a także wraz ze swoim triem jazzowym (Jakub Cywiński – kontrabas, Wojciech Romanowski – perkusja) w kraju i za granicą. W 2009 roku na zamówienie prezydenta Wrocławia stworzył autorski projekt i skomponował muzykę do koncertu opowiadającego o Patronie Miasta bł. Czesławie pt. Kantata „Bł. Czesław – Pogromca Śmierci – Obrońca Wrocławia”. Premiera miała miejsce 9 maja w Dużej Sali Polskiego Radia we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej. Kilka miesięcy później materiał został zarejestrowany i powstała płyta, która stała się wizytówką Stolicy Dolnego Śląska.

W 2010 roku Stefan Gąsieniec zamieszkał w Warszawie. Od tego momentu datuje się jego współpracę z Krzysztofem Cugowskim oraz ze Stanisławem Soyką, na którego zaproszenie zaaranżował największe przeboje artysty na orkiestrę smyczkową, którą potem osobiście dyrygował podczas koncertu w Filharmonii Narodowej. W kolejnym roku, na zaproszenie Soyki aranżował oraz przygotowywał partyturę do „Pasji Szczecińskiej”, która premierę miała 19 kwietnia. Również w 2011 roku, wspólnie z Romanem Kołakowskim stworzył Oratorium „Carmina Caritatis” oparte na przesłaniu zawartym w czternastu encyklikach świętego Jana Pawła II.

W 2012 roku skomponował utwór „Inara Lyn” (słowa: Paulina Przybysz), który został nagrany przez wokalistę Rafała Majewskiego i wydany w 2013 przez Universal Music na składance Marka Niedźwieckiego „Smooth Jazz Cafe vol.12”.

W 2014 roku skomponował muzykę do tyłówki serialu „Na Wspólnej” (emisja od 2066 odcinka). W tym samym roku skomponował muzykę do filmu „Matka Ziemia” w reż. Piotra Złotorowicza, z Mirosławem Baką w roli głównej.

Skomponował, zaaranżował i wyprodukował muzykę do solowego albumu Krzysztofa Cugowskiego pt. „Przebudzenie”. Płyta została wydana przez RockersPro, 9 października 2015 roku. Powstały dwa teledyski do singli z tej płyty.

Od 2016 roku koncertuje jako pianista w duecie z aktorem Tomaszem Stockingerem.

Stefan Gąsieniec jest autorem muzyki, aranżacji oraz współautorem wielu publikacji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – wydanych nakładem wydawnictw: WSiP, Nowa Era, Grupa Edukacyjna MAC, Harmonia, Skrzat i inne.

Skomponował ok. 1500 piosenek dziecięcych. Niektóre z nich mają po kilkanaście milionów odsłon na kanale YouTube.

Stefan współpracował z gwiazdami światowego jazzu, m.in. takimi jak: Fuasi Abdul Khaliq, Kenny Martin, Daniel Allen, Siggy Davis, Nirankar Khalsa, Tony Hurdle. Aranżował i koncertował z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej, takmi jak Ewa Bem, Olga Bończyk, Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Krzesimir Dębski, Marek Bałata, Grzegorz Markowski, Michał Bajor, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Paweł Kukiz, Mieczysław Szcześniak, Robert Kudelski, Janusz Stokłosa. Jako twórca muzyki filmowej współpracował z polskimi reżyserami, takimi jak: Jan Szurmiej, Waldemar Krzystek, Bolesław Pawica, Konrad Smuga, Roman Kołakowski czy Jerzy Bielunas, Piotr Złotorowicz.

W swojej karierze zdobył niezliczone nagrody i wyróżnienia, m. in:

2004 – Grand Prix dla Stefan Gąsieniec Trio – “Jazz Juniors” Kraków

2005 – Nagroda za najlepszą kompozycję – “Jazz nad Odrą” Wrocław

2005 – Nagroda Muzyczna Wrocławia otrzymana z rąk Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza

2005 – Finalista jednego z największych na świecie konkursów pianistów w ramach “39 Montreux Jazz Festival” – Szwajcaria

2005 – Wyróżnienie na III Warszawskim Festiwalu Pianistów Jazzowych

2007 – Laureat Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy – Słupsk

2009 – Nagroda Ministra Kultury w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej

2015 – Wyróżniony w USA za kompozycje „Inara Lyn” na Konkursie Kompozytorskim “Song of the Year”

2015 – Zdobył IV miejsce na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim organizowanym przez ProjectSAM

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” są Sady Grójeckie.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.