Kwarantanna w Hi-Fi. FIDDLERS DUO w składzie: Dawid Lubowicz i Christian Danowicz RDC 15.09.2023 20:31 W najbliższy czwartek, 21 września, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi Fi”. Tym razem będziemy gościć FIDDLERS DUO w składzie: Dawid Lubowicz i Christian Danowicz. Artyści zaprezentują kompozycje na dwoje skrzypiec autorstwa Dawida Lubowicza wydane w ubiegłym roku w formie albumu płytowego „Stories”.

„Stories” to 9 kompozycji Dawida Lubowicza na dwoje skrzypiec. Premiera albumu, w wykonaniu kompozytora oraz Christiana Danowicza odbyła się 26 maja 2022 r. w Poznaniu, podczas festiwalu BEZSENNOŚĆ.

Kompozycje te są, jak to określa sam Dawid Lubowicz, „wypadkową myśli, odczuć, emocji i pomysłów kompozytorskich”. Są wartościowym materiałem skrzypcowym, który poprzez to, iż został osobiście nagrany przez kompozytora stanowi walor dla wykonawców oraz słuchaczy nie będących zawodowymi muzykami. Mogą oni być odbiorcami bardzo indywidualnych interpretacji Lubowicza.

Jak pisze Jerzy Maksymiuk: „Skrzypcowych duetów Dawida Lubowicza (szerszej publiczności dał się poznać jako twórca muzyki do musicalu Piloci) warto posłuchać dla własnej przyjemności. Porywające bałkańskie a czasem bartokowskie rytmy, dyskretny liryzm, ciekawe wzory melodyczne, a przy tym jeszcze faktury i barwy! Przyjemnie się słucha, zwłaszcza że sprzyja temu mistrzowskie wykonanie. Gwarantowane jest też podniesienie optymizmu. Czego trzeba więcej?”

Dawid Lubowicz (1981) – skrzypek, kompozytor, wszechstronnie wykształcony muzycznie zakopiańczyk. Absolwent klasy skrzypiec klasycznych prof. Konstantego A. Kulki na Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) oraz skrzypiec jazzowych dr. Henryka Gembalskiego na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego. Laureat III nagrody oraz Nagrody Specjalnej Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach podczas I edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.

Współzałożyciel i członek licznych zespołów, wśród których wymienić można grupy charakteryzujące się tak odmienną stylistyką, jak alTango, Opium String Quartet, Atom String Quartet czy Bester Quartet, odnoszących sukcesy i szeroko rozpoznawalnych na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej.

Jako kompozytor wzbogacił repertuar wielu zespołów muzycznych. Jest także współtwórcą cieszącego się ogromną popularnością musicalu Piloci, wystawionego kilkaset razy na scenie Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Warstwa muzyczna spektaklu nie tylko doczekała się trwałej rejestracji, ale także uzyskała status kolejno złotej i platynowej płyty. Jego kompozycje wyróżnione zostały również m.in. IV nagrodą w międzynarodowym konkursie kompozytorskim Crossover Composition Award w Mannheim w Niemczech (za duet skrzypcowy Carpathian, który następnie został wydany nakładem wydawnictwa Peermusic).

Brał udział w realizacji kilkudziesięciu płyt, zarówno w roli gościnnej, jak i współtwórcy, czy też lidera. Znaczna część wydawnictw spotkała się z entuzjazmem publiczności i krytyków, czego wyrazem są liczne nominacje i nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie polskiego przemysłu muzycznego Fryderyki – nominacje za płyty Back To Melody (Opium String Quartet) oraz Nica’s Dream (Nika Lubowicz), a także statuetki za albumy Fade In oraz Places (Atom String Quartet), jak również Made in Poland oraz Supernova (Atom String Quartet wspólnie z NFM Orkiestrą Leopoldinum).

W 2018 roku utworzył autorski zespół Dawid Lubowicz Quartet, do którego największych sukcesów należy nagranie płyty Inside. Album otrzymał nominację w plebiscycie Fryderyki 2019 (w kategorii Album Roku Jazz), podobnie jak sam lider grupy (w kategorii Debiut Roku Jazz).

W roku 2022 nagrał w duecie z Christianem Danowiczem płytę STORIES, która zawiera autorskie kompozycje stworzone na dwoje skrzypiec. Utwory te ukazały się również w wersji nutowej i są dostępne na rynku wydawniczym.

W 2023 roku otrzymał Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane „Siła Korzeni”.

Od wielu lat współpracuje jako aranżer i kompozytor m.in. z Teatrem Muzycznym Roma i Teatrem Narodowym w Warszawie, Operą Nova w Bydgoszczy i Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.

Regularnie koncertuje na ważniejszych scenach całego świata, występując ze znamienitymi artystami. Spośród wielu fascynujących przedsięwzięć muzycznych, najbardziej ceni sobie spotkania na scenie z takimi artystami jak Bobby McFerrin, Branford Marsalis, Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco, Paolo Fresu, Mino Cinelu, Anna Maria Jopek, Olga Pasiecznik, Grażyna Auguścik, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak czy Władysław Sendecki.

Od 2020 roku prowadzi klasę skrzypiec jazzowych na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Christian Danowicz urodził się w 1983 r. w Buenos Aires, w Argentynie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku lat 4 pod okiem swojego ojca, Enrique Danowicza, skrzypka i pedagoga. Jest absolwentem Konserwatorium Muzycznego w Tuluzie (Francja), które ukończył z wyróżnieniem w klasie skrzypiec prof.Gillesa Colliarda. W roku 2010 otrzymał tytuł magistra sztuki na Uniwersytecie Muzycznym im.F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował skrzypce pod kierunkiem prof. Julii i Krzysztofa Jakowiczów. Na tej samej uczelni ukończył studia licencjackie w klasie dyrygentury symfoniczno – operowej prof. Antoniego Wita I prof. Tomasza Bugaja.

Jest laureatem III nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. T. Wrońskiego w Warszawie (2009), na którym został też wyróżniony nagrodą specjalną dla najciekawszej indywidualności artystycznej konkursu oraz dla najlepszego studenta UMFC w Warszawie. W roku 2010 otrzymał I nagrodę na Konkursie Muzyki Kameralnej podczas festiwalu Duxbury Music Festival w U.S.A.

Od 2010 r. Christian Danowicz jest koncertmistrzem NFM Orkiestry Leopoldinum we Wrocławiu, z którą regularnie występuje również jako solista i dyrygent.

Jest współzałożycielem NFM Trio Solistów Leopoldinum, które w roku 2012 otrzymało stypendium na studia podyplomowe w Reina Sofia School of Music (Madryt) w klasie kameralistyki prymariusza Alban Berg Quartet, Güntera Pichlera.

W 2014 r. pod kierunkiem prof. J. Pietrzaka, uzyskał stopień doktora Akademii Muzycznej im. K. Lipinskiego we Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzi klasę skrzypiec. W 2017 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, a od 2019 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Płyty ” Made in Poland” (2018) oraz ”Supernova” (2019), na których Christian Danowicz występuje jako solista, aranżer i dyrygent, zostały nagrodzone prestiżową statuetką „Fryderyk”.

Christian Danowicz ma na swoim koncie występy w USA, Wenezueli, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Luksemburgu, Włoszech, na Ukrainie, Litwie i w Polsce, gdzie jako solista wystąpił z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Koszalińskiej, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej, Orkiestry Kameralnej Leopoldinum, Filharmonii Bałtyckiej i Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem festiwalu muzycznego „Musique au Leman” w Thonon we Francji, gdzie corocznie odbywają się koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej z jego udziałem. Jest regularnie zapraszany na międzynarodowe mistrzowskie kursy muzyczne m.in. „Danish Strings” w Danii oraz „Śląskie Lato Muzyczne” w Opolu.

Jako koncertmistrz współpracował też z Orkiestrą Kameralną w Tuluzie, z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie , z międzynarodową orkiestrą European Philharmony i z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA:

– 2009: Międzynarodowy Konkurs im. T. Wronskiego na Skrzypce solo: Laureat III nagrody, nagrody specjalnej dla najlepszego uczestnika UMFC i nagrody za wybitną osobowość artystyczną

– 2011: Honorowy Obywatel Miasta Sciez (Francja) – 'za jego wirtuozerię, osobość artystyczną i talent' („Citoyen d' Honneur de la Commune de Sciez – 'Pour sa virtuosité, sa personalité artistique et son talent”), nadane przez Prezydenta Scziez Jean-Luc Bidal

– 2016: Nagroda 'Emocje Radio Wrocław' od Radio Wrocław Kultura „za nieustannie rozwijającą się muzyczną osobowość pokoleniowego lidera wrocławskiej kameralistyki, co owocuje licznymi koncertami i wydawnictwami'.

– 2017: Wrocławska Nagroda Muzyczna za autorską płytę Made in Poland

– 2018: Nagroda Fryderyk za autorską płytę Made in Poland

– 2019: Nagroda Fryderyk za płytę Supernowa

– 2019: nagroda ''Argentinos en el Mundo''

