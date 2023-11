Kwarantanna w Hi-Fi. Karol Dobrowolski i Ygor Przebindowski w RDC RDC 20.11.2023 13:18 Już w najbliższy czwartek, 23 listopada, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi‑Fi” zatytułowany „Entre Paris et Varsovie”, czyli między Paryżem i Warszawą. W tę klimatyczną podróż zabiorą nas: skrzypek Karol Dobrowolski i Ygor Przebindowski, który zagra na fortepianie.

„KWARANTANNA W HI-FI” NA ANTENIE RDC! (autor: RDC)

Karol Dobrowolski – polski skrzypek i kompozytor jazzowy urodzony w Warszwie w 1975 roku. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach oraz prestiżowego francuskiego CMDL – Centre Des Musiques Didier Lockwood mieszczącego się w rejonie Paryża. Od 18 lat mieszka i pracuje we Francji. Jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki z 2005 roku. Występował z wieloma wybitnymi muzykami, m.in. z: Andrzej Jagodzinski Trio, Bernardem Maselim, Krzysztofem Ścierańskim, Nigelem Kennedym, Joachimem Menclem, Michałem Urbaniakiem. W 2022 roku nakładem wydawnictwa For Tune ukazał się jego album Karol Dobrowolski Ensemble "Bleue Mélancolie" na którym zagrały wielkie gwiazdy jazzu i muzycznej estrady takie jak: fenomenalny węgierski skrzypek cygański Roby Lakatos, Alexis Cardenas - skrzypcowy wirtuoz z Wenezueli, Giovanni Mirabassi – wybitny włoski pianista jazzowy oraz Greg Zlab vel Grzegorz Szlapczyński – polsko-francuski harmonijkarz i wokalista bluesowy.

Karol Dobrowolski występował w ostatnich latach na prestiżowych festiwalach w Polsce i we Francji takich jak: Złota Tarka 2019, Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami w Krakowie w 2020 roku oraz w 2021, na Festiwalu Jazzy Colors w Paryżu, gdzie wystąpił wraz z polską wokalistka jazzową Anną Ruttar u boku wielkiego akordeonisty francuskiego Marka Berthoumieux, znanego ze współpracy z Richardem Boną.

Karol Dobrowolski od roku 2022 występuje regularnie w teatrze T.E.C Teatr Elisabeth Czerczuk w Paryżu jako kompozytor, skrzypek i aktor.

W ramach tegorocznego międzynarodowego plenerowego festiwalu Jazz na Starówce 2023 w Warszawie artysta przedstawił projekt ”Bleue Melancolie Trio”. Na występ złożyły się utwory własne z płyty Bleue Melancolie oraz ujazzowione przeboje francuskiej piosenki, a także francuskie standardy jazzowe. Do udziału w tym wydarzeniu Karol Dobrowolski zaprosił z Paryża Ludovica Beiera, wielką gwiazdę francuskiego jazzu akordeonowego (współpracującego m.in. z Angelo Debarrem i Mélody Gardot) oraz Michała Jarosa znakomitego kontrabasistę związanego z polską sceną jazzowa.

Do koncertu „Kwarantanna Hi-Fi” w Radiu dla Ciebie Karol Dobrowolski zaprosił Ygora Przebindowskiego, z którym znają się jeszcze od czasów studiów na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach i chętnie ze sobą współpracują i grają. Ygor to doskonały multiinstrumentalista (fortepian, wibrafon i KAT) oraz znakomity kompozytor (4 płyty autorskie, muzyka teatralna i filmowa). Koncert pod tytułem „Entre Paris et Varsovie” czyli między Paryżem i Warszawą przeniesie słuchacza w klimat zarówno muzyki słowiańskiej jak i francuskiej (odniesienia m.in. do Chopina, Petruccianiego i francuskiego liryzmu, jazz manouche czyli jazzu cygańskiego oraz piosenki francuskiej). Wypełnią go głównie kompozycje autorskie.

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” są Sady Grójeckie.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.