Elżbieta Nagel i Karol Podkul w „Kwarantannie w Hi-Fi” RDC 11.09.2023 15:11 W najbliższy czwartek, 14 września, po godz. 18:00 w Studiu Radia dla Ciebie odbędzie się kolejny koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi Fi”. Tym razem będziemy gościć Elżbietę Nagel, która zaśpiewa piosenki z repertuaru Edith Piaf, a akompaniować jej będzie akordeonista Karol Podkul.

Elżbieta Nagel i Karol Podkul w „Kwarantannie w Hi-Fi” (autor: RDC)

Elżbieta Nagel – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Laureatka I nagrody na Festiwalu Singing Mask w Petersburgu oraz nagrody ARETE za debiut aktorski w Teatrze Polskiego Radia. Wystąpiła na deskach teatru The Globe w Londynie w roli Ofelii (The Sam Wanamaker Festival). Jest polskim głosem Cruelli (Cruella, 2021), Jannah (Gwiezdne wojny. Odrodzenie), Jeleny Bielovej (Czarna Wdowa) i innych. Współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, niedawno dołączyła do obsady słuchowiska „W Jezioranach”. W teatrze zadebiutowała rolą Edith Piaf, w spektaklu „Edith i Marlene” w reżyserii Marii Seweryn. W ubiegłym roku wystąpiła w cyklu organizowanym przez Jana Emila Młynarskiego- "Retroteka", w koncercie "Tango szemrane- struny szarpane".

Pasjonuje się piosenką z lat 30 oraz piosenką francuską.

Karol Podkul – muzyk instrumentalista – akordeonista, pedagog; studiował na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie; laureat czołowych miejsc około 20. konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą; Współpracuje z teatrami warszawskimi takimi jak: Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich, Teatr Polonia, Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holubka oraz Teatr Kwadrat. Koncertował z Filharmonią Warszawską, nagrywał też audycje dla Telewizji i Radia Rzeszów; występował z solowymi recitalami w wielu krajach Europy i Azji.

Sponsorem cyklu koncertów „Kwarantanna w Hi-Fi” jest Emitel.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl i na kanale RDC w serwisie YouTube.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.