„Kwarantanna w Hi-Fi”. Retransmisja koncertu Andrzeja Jagodzińskiego w RDC! RDC 30.01.2024 05:55 W najbliższy czwartek o godzinie 18:05 w studiu Radia dla Ciebie retransmisja wyjątkowego koncert z cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi”. Przypomnimy występ znakomitego kompozytora i pianisty jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego. Artysta w RDC wystąpił 3 września 2020 roku. Retransmisja na rdc.pl, na kanale Radia dla Ciebie w serwisie YouTube, na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej RDC.

Andrzej Jagodziński w RDC (autor: RDC)

Andrzej Jagodziński - artysta wszechstronny, z wykształcenia waltornista, pianista jazzowy, akordeonista, kompozytor, aranżer i pedagog. Karierę jazzową rozpoczął zdobyciem głównych nagród - indywidualnej i zespołowej - na festiwalu "Złota Tarka" w 1979 roku. Do dzisiaj dzięki swojej wyjątkowej umiejętności wtopienia się w brzmienie i konwencje danego zespołu gra w różnych stylistycznie formacjach, zawsze z elitą polskiego jazzu: Old Timers, Swing Session, Quintessence, String Connection, Kwartet Janusza Muniaka, Kwartet Tomasza Szukalskiego czy Polish All Stars Jarosława Śmietany.



W swej dotychczasowej karierze Andrzej Jagodziński koncertował niemal na całym świecie, biorąc udział między innymi w Jazz Yatra - Bombay, Ost-West Nurnberg, Jazz in Europe-Paris, Skane Festivalen in Malmo, Edinburgh Art Festival, Ankara Music Festival, Leverkusener Jazz Tage, Istanbul International Festival oraz Ankara Music Festival.

Wszystkie koncerty w ramach cyklu „Kwarantanna w Hi-Fi” transmitowane są na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl, na kanale RDC w serwisie YouTube oraz w aplikacji mobilnej.