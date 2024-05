Dziś święto polskiej muzyki. Rusza 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu Adam Abramiuk 31.05.2024 13:14 Dziś zaczyna się święto polskiej muzyki. W Opolu wieczorem rusza 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Współprowadzącym koncert debiutów będzie znany naszym słuchaczom z serwisów informacyjnych RDC Bartosz Cebeńko. – To koncert wyjątkowy, ponieważ Opole stoi debiutami – mówi.

Festiwal piosenki w Opolu 2024 (autor: RDC)

Wielkie święto polskiej muzyki rozpoczyna się dziś wieczorem – na 61. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej będzie najlepsza muzyka, mnóstwo gwiazd i impreza na najwyższym poziomie.

W programie dziś o godz. 20:00 premiery, później jubileusz Michała Bajora – 50 lat od opolskiego debiutu – a na koniec, przed godz. 23:00, koncert debiutów.

Współprowadzącym będzie znany naszym słuchaczom z serwisów informacyjnych RDC Bartosz Cebeńko.

– To koncert wyjątkowy, ponieważ Opole stoi debiutami. Tak naprawdę ten festiwal to są debiuty, to artyści, którzy pokazują, co potrafią, i w przyszłości stają się gwiazdami, które występują podczas premier czy SuperJedynek – mówi Cebeńko.

Tegoroczny koncert debiutów będzie poświęcony Czesławowi Niemenowi – w 20. rocznicę śmierci i 85. rocznicę urodzin artysty.

– Repertuar jest bardzo trudny, mimo że każdy zna piosenki Czesława Niemena, to do wykonania są one bardzo trudne. Jest kilka osób, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie podczas prób. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni. To się będzie podobało, to będzie dobry koncert z wyjątkowymi aranżacjami – zapewnia Cebeńko.

Dyrektorem artystycznym 61. KFPP w Opolu jest Wojciech Iwański. Za oprawę muzyczną odpowiada Adam Sztaba. Scenografię przygotowuje Giorgos Stylianou-Matsis. Przewodniczącym jury jest Jacek Cygan, a rzecznikiem prasowym Festiwalu – Marek Sierocki.

