Był legendą polskiej estrady. 123 lata temu urodził się Mieczysław Fogg RDC 30.05.2024 11:19 123 lata temu, 30 maja 1901 roku, urodził się Mieczysław Fogg, piosenkarz i aktor, jeden z najpopularniejszych artystów polskiej estrady. Obdarzony barytonem lirycznym, śpiewał dla kilku pokoleń Polaków. Był ceniony za elegancję i perfekcyjne wykonywanie utworów. Dał około 16 tysięcy koncertów. Zmarł w 1990 roku.

Mieczysław Fogg (autor: National Digital Archives, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kariera Mieczysława Fogga trwała przez 60 lat, a koncertował do 86. roku życia, co nie ma precedensu w dziejach polskiej estrady. W repertuarze miał ponad dwa tysiące utworów.

Był pierwszym polskim artystą, który wystąpił w rodzimej telewizji, dwukrotnie - w 1938 oraz w sierpniu 1939 roku, podczas próbnej transmisji programu emitowanego z warszawskiego wieżowca Prudential.

Nazywany „pieśniarzem Warszawy”, Mieczysław Fogg mawiał, że ze stolicy wyjeżdża tylko po to, żeby do niej wracać. Wśród wykonywanych przez niego szlagierów znalazła się niezapomniana „Piosenka o mojej Warszawie” skomponowana przez Alberta Harrisa.

Debiut Fogga

Debiutował w 20-leciu międzywojennym w słynnym Chórze Dana na scenie warszawskiego teatru Qui Pro Quo, a w 1938 roku - jako solista, zwyciężając w ogólnopolskim plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia. Występował z własnymi recitalami oraz w programach kabaretowych z Mirą Zimińską i pianistą Tadeuszem Sygietyńskim. Grał w filmach, między innymi „Parada Warszawy”, „Dzieje grzechu”, „Wacuś”.

Wielokrotnie z Chórem Dana koncertował za granicą, w 1938 roku wystąpił w roli solisty w Nowym Jorku, po czym odbył 14-tygodniowe tournée po Stanach Zjednoczonych. Jego koncerty transmitowała telewizja NBC. Nagrał płyty dla znanej wytwórni RCA Victor. W 1939 roku śpiewał w studiu telewizyjnym w Londynie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami

Podczas okupacji niemieckiej, za zgodą władz Państwa Podziemnego, występował w kawiarniach dostępnych dla polskiej publiczności. W Powstaniu Warszawskim, pod pseudonimem „Ptaszek”, był starszym strzelcem I Batalionu Szturmowego „Odwet” Armii Krajowej. Miał zadanie podnoszenia walczących na duchu, śpiewał na barykadach, w domach, szpitalach i schronach. Zagrał wtedy ponad 100 koncertów.

Za udział w zrywie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Jego powstańcza opaska znajduje się obecnie w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Fogg wspierał zaprzyjaźnionych artystów pochodzenia żydowskiego, między innymi ukrywając ich w swoim mieszkaniu, za to po wojnie otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Po 1945 roku wystąpił w 25 krajach Europy oraz w Brazylii, Izraelu, Nowej Zelandii, Australii, a także wielokrotnie w USA i Kanadzie. W 1958 roku ponownie wygrał plebiscyt Polskiego Radia na najpopularniejszego pieśniarza. Jego płyty osiągnęły nakład ponad 25 milionów egzemplarzy. Dokonał także licznych nagrań dla Polskiego Radia. Po śmierci Maurice'a Chevaliera w 1972 roku był najstarszym występującym piosenkarzem świata.

Mieczysław Fogg zmarł 3 września 1990 roku w Warszawie, w wieku 89 lat.

Życie Mieczysława Fogga

Mieczysław Fogg, a właściwie - Fogiel, urodził się 30 maja 1901 roku w Warszawie. Jego ojciec był maszynistą kolejowym, matka prowadziła sklep.

Jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której został ranny na froncie. W latach 1921-1935 pracował jako kasjer w Warszawskiej Dyrekcji PKP.

Wstąpił do chóru w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w stolicy. Tam w 1922 roku usłyszał go Ludwik Sempoliński i skierował na naukę śpiewu do profesora Jana Łysakowskiego, który uczył w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Fogg kształcił głos pod kierunkiem między innymi Eugeniusza Mossakowskiego, Wacława Brzezińskiego oraz Ignacego Dygasa.

W okresie międzywojennym wraz z Chórem Dana wystąpił w kilkunastu filmach, w tym „Pałac na kółkach”, „Ułani, ułani, chłopcy malowani” i „Dodek na froncie”. Do 1931 roku był związany ze sceną Qui Pro Quo, potem kolejno z teatrami i rewiami: Banda, Rex, Polonia, Cyrulik Warszawski, Wielka Rewia, Małe Qui Pro Quo i Tip Top.

Po II wojnie światowej otworzył w Warszawie kawiarnię Cafe Fogg, skąd nadano pierwszy radiowy „Podwieczorek przy mikrofonie”, a następnie firmę fonograficzną Fogg Records, która działała do 1951 roku. Obie zostały przejęte przez komunistyczne władze i zlikwidowane.

W 1971 roku Fogg wydał pamiętnik zatytułowany „Od palanta do belcanta”. Wystąpił w jednym z odcinków serialu telewizyjnego „Dom” w reżyserii Jana Łomnickiego, w którym zagrał siebie, jako gospodarza Cafe Fogg. Był bohaterem filmu biograficznego „Sentymentalny pan” w reżyserii Ludwika Perskiego oraz wspomnieniowego programu telewizyjnego „Na przekór modom, czyli M. Fogg i jego piosenki”.

W Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu znajduje się Gwiazda Mieczysława Fogga.

