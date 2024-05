Nowy sezon kulturalny w Królikarni. Co przygotowano w letnim programie? [SPRAWDŹ] RDC 29.05.2024 11:01 Wystawa „Alina Ślesińska. Szkice przestrzeni”, warsztaty rysunku, plenerowe zajęcia ruchowe Otwartej Pracowni Rzeźbiar i cykl koncertów — to atrakcje przygotowane na lato przez Muzeum Rzeźby w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.

Lato w Królikarni. Co przygotowano? (autor: BAJERSKI BARTOSZ/Królikarnia - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie/FB)

Głównym wydarzeniem będzie prezentacja prac uczennicy Xawerego Dunikowskiego Aliny Ślesińskiej, która przekraczała granice pomiędzy rzeźbą a architekturą.

— Przywołujemy postać Aliny Ślesińskiej w Muzeum Rzeźby w kontekście przestrzeni, ponieważ interesuje nas to, w jaki sposób ona myślała i projektowała przestrzeń — powiedziała kuratorka wystawy, Alicja Gzowska.

— Ona działała na styku rzeźby i architektury, co jest zupełnie niespotykane i to właściwie była pewna taktyka, która pozwoliła jej zaistnieć poza granicami Polski. Szczególnie we Francji trafiły jej propozycje na bardzo podatny grunt — dodała kuratorka.

Ekspozycja stanowi część projektu wystawienniczo-badawczego, poświęconego polskim rzeźbiarkom. Kolejna jego odsłona w przyszłym roku poświęcona będzie uczennicom francuskiego rzeźbiarza Antoine'a Bourdelle'a.

Wystawa oraz koncerty

Wystawa „Alina Ślesińska. Szkice przestrzeni” zostanie otwarta za miesiąc, 27 czerwca, natomiast już w najbliższą niedzielę, 2 czerwca, o godzinie 18.00, swój cykl koncertów fortepianowych rozpocznie Bartek Wąsik utworami amerykańskiej kompozytorki, Meredith Monk.

W kolejne pierwsze niedziele lipca, sierpnia i września pianista wykona własne interpretacje kompozycji Bjork i piosenek ze ścieżki dźwiękowej filmu „Tamte dni, tamte noce”, a także wystąpi z projektem autorskim „Pianokrąg”. Zaplanowano także koncerty w ramach cyklów „W Brzask" i "Klasycznie na trawie”.

Wydarzenia plenerowe

Wiele wydarzeń będzie odbywać się w plenerze, jak spacery po Parku Rzeźby, warsztaty rysunku dla młodzieży i dorosłych wokół twórczości Aliny Ślesińskiej czy zajęcia ruchowe i oprowadzania choreograficzne, poświęcone sztuce i archiwum polskiej kobiecej rzeźby.

Celem Otwartej Pracowni Rzeźbiar jest refleksja na temat samego medium rzeźby jako sztuki przestrzennej prowokującej do ruchu, a także odszukiwania pokrewieństw ciała i materii rzeźbiarskiej.

