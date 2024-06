Wielki dinozaur do zobaczenia w Warszawie. Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Cyryl Skiba 13.06.2024 12:21 Na tropie dinozaurów - nowa wystawa w Muzeum Ziemi w Warszawie. To hołd dla osiągnięć naukowców w Polsko-Mongolskich wyprawach Paleontologicznych na pustynię Gobi, jednych z największych ekspedycji na świecie. Główną atrakcją jest tarbozaur - europejski odpowiednik bardzo znanego tyranozaura.

Dinozaur – tarbozaur główną atrakcją nowej wystawy stałej w Muzeum Ziemi w Warszawie (autor: PAP/Piotr Nowak)

Odlew szkieletu wielkiego drapieżnego dinozaura – tarbozaura, a także unikatowe zdjęcia dokumentujące odkrycie jego szczątków 60 lat temu przez polsko-mongolski zespół – można zobaczyć już na nowej wystawie stałej w Muzeum Ziemi w Warszawie.

Posłuchaj rozmowy | O wystawie „W poszukiwaniu dinozaurów”

- Tarbozaur był największym drapieżnikiem na terenie Mongolii czy w ogóle Azji. Największe osobniki dorastały do 12 metrów. Był on trochę mniejszy od północnoamerykańskiego tyranozaura, ale bardzo podobny, jeśli chodzi o budowę ciała i żył trochę wcześniej. Było to duże zwierzę mięsożerne - mówiła w „Poranku RDC” dr Justyna Słowiak z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.





Na wystawie opisana jest cała historia jego odkrycia. Polska Akademia Nauk zaprasza do siedziby muzeum w alei Na Skarpie 20/26.

