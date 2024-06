Biblioteka w metrze tuż-tuż. Otwarcie metroteki po wakacjach Adam Abramiuk 08.06.2024 13:32 Metroteka na Targówku otworzy się dla czytelników po wakacjach. To nowa placówka biblioteki publicznej, która swoją siedzibę znajdzie w pawilonach w tunelu stacji Kondratowicza warszawskiego metra. – Trwają ostatnie przygotowania – mówi zastępczyni dyrektora dzielnicowej biblioteki publicznej Katarzyna Strzelczak-Batkowska.

Projekt metroteki na Targówku (autor: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy/FB)

Nietypowa lokalizacja i nowoczesny sprzęt – tym ma się wyróżniać nowa placówka Biblioteki Publicznej na Targówku, czyli metroteka.

– Będziemy skanować książki w systemie RFID. Będziemy mieli samodzielne stanowiska obsługi, czyli tak zwane self-checki. Po wyjściu z metra na górze mamy książkomad, czyli bibliotekę czynną przez całą dobę – podaje zastępczyni dyrektora dzielnicowej biblioteki publicznej Katarzyna Strzelczak-Batkowska.

Wielkie otwarcie zaplanowano na okres powakacyjny.

– To jest ostatni miesiąc, kiedy przygotowujemy aranżację. W wakacje będziemy testować nowoczesny sprzęt, przygotowywać się do oficjalnego otwarcia we wrześniu, ale już w wakacje będzie można nas odwiedzać – zapewnia Strzelczak-Batkowska.

Przygotowywana jest również specjalna aranżacja wnętrz metroteki.

– Meble, które będą w metrze, to meble parametryczne. To nie będą zwykłe półki, ale stęgi, drzewa. Oprócz tego ciekawostką będzie roślinność w systemie hydroponicznym. Będzie żywą roślinnością, ale nie wymaga światła dziennego – podaje Strzelczak-Batkowska.

Do biblioteki w metrze na Kondratowicza zostanie przeniesiony księgozbiór z dotychczasowej placówki przy ulicy Kondratowicza 23 Metroteka po oficjalnym otwarciu będzie czynna w tygodniu od godziny 10:00 do 19:00.

