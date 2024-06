Ogłoszono program tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego [SPRAWDŹ] RDC 06.06.2024 18:13 „Hamlet” w reż. Declana Donellana, „12. noc albo co chcecie” w reż. Grzegorza Jarzyny, postapokaliptyczna wersja „Romea i Julii” w reż. Rostyslava Derzhypilskiego – m.in. te spektakle będzie można obejrzeć podczas 28. Festiwalu Szekspirowskiego, który odbywać się będzie od 25 lipca do 4 sierpnia.

Znamy program Festiwalu Szekspirowskiego (autor: Festiwal Szekspirowski w Gdańsku/FB)

„Spektakle z Peru, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji oraz Polski będzie można zobaczyć w ramach 28. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. W programie m.in. »Hamlet« w reż. Declana Donellana, »12. noc albo co chcecie« w reż. Grzegorza Jarzyny, peruwiański »Hamlet« Cheli De Ferrari oraz postapokaliptyczna wersja najsmutniejszej tragedii Szekspira »Romeo i Julia« w reż. Rostyslava Derzhypilskiego” – podała w komunikacie Paulina Popiół z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Festiwal Szekspirowski – motto

Mottem tegorocznego festiwalu są słowa „A niech się głowy toczą” autorstwa literaturoznawczyni i tłumaczki, wieloletniej członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego Anny Kowalcze-Pawlik.

„Jeden z głównych politycznych rozgrywających w szekspirowskim »Antoniuszu i Kleopatrze« określa walkę o przywództwo »grą o głowy«. Jak bardzo ta gra bywa brutalna, przekonują się nie tylko kolejni bohaterowie scenicznych konfliktów rozpalających naszą wyobraźnię, ale też przygodne ofiary tych starć. »A niech się głowy toczą« brzmi niczym cyniczne wezwanie do udziału w brudnych politycznych rozgrywkach, którym możemy się przyglądać niczym szekspirowskie wiedźmy – czerpiąc przyjemność z ludzkiej niedoli. W »grach o głowy« – i na scenie, i poza nią – stawka jest najwyższa i nie ma od niej ucieczki” – podkreśla Paulina Popiół.

Dodała, że motto nawiązuje również do „gwałtownych zmian społecznych, zawirowań politycznych, kapryśnego koła losu, kręgu dziejów, powtarzalności problemów i mechanizmów, które mielą jednostki i niszczą wspólnoty”.

„Niech się toczą głowy. Niech się toczą wojny i spory polityczne, niech nas mielą żarna historii: takie ich prawidła. Nie znaczy to jednak, że musimy pokornie godzić się na to, co nam daje los. To, jaką postawę przyjmiemy wobec niesprawiedliwości świata, czyni nas ludźmi” – wyjaśniła przedstawicielka teatru.

28. międzynarodowy Festiwal Szekspirowski rozpocznie się 25 lipca prapremierą spektaklu „Burza. Prequel” Maliny Prześlugi w reżyserii Joanny Zdrady. Z kolei 27 i 28 lipca na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zaprezentowany zostanie laureat konkursu ShakeSpheare zorganizowanego przez Europejską Sieć Festiwali Szekspirowskich (ESFN), które zrzesza 12 europejskich festiwali szekspirowskich z 11 krajów.

Na program festiwalu, oprócz spektakli z całego świata, złożą się również konkursy o Złotego Yoricka, SzekspirOFF i o Nowego Yoricka, a także działania artystyczne, edukacyjne, warsztaty oraz spotkania z twórcami.

Szczegółowy program 28. międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego dostępny jest na stronie: festiwalszekspirowski.pl.

Czytaj też: Tajemniczy Ogród i spektakl rodzinny. Mazowiecki Instytut Kultury świętuje 10. urodziny