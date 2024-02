Zmarł Witold Olejarz. Wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa miał 76 lat RDC 15.02.2024 16:54 W wieku 76 lat zmarł Witold Olejarz – wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa na warszawskim Targówku. Z jego inicjatywy powstała i rozwinęła swoją szeroką aktywność Galeria Sztyki Rampa. Przyjął do Rampy zespół aktorski z likwidowanego Teatru Nowego.

Nie żyje Witold Olejarz (autor: Teatr Rampa)

Witold Olejarz, wieloletni dyrektor naczelny Teatru Rampa na Targówku, zmarł 14 lutego 2024 roku, w wieku 76 lat. „Stanowisko dyrektora naszego teatru piastował przez 23 lata (1998–2021)” – poinformowano w czwartek na FB Teatru Rampa na Targówku.

„Za kadencji dyrektora wystawiono setki interesujących, wartościowych tytułów – dramatycznych i muzycznych, dla dorosłych i dla dzieci” – czytamy we wpisie. Przypomniano, że przyjął on do Rampy zespół aktorski z likwidowanego Teatru Nowego.

Podkreślono, że z jego inicjatywy powstała i rozwinęła swoją szeroką aktywność Galeria Sztuki Rampa.

„Wcześniej był wieloletnim Dyrektorem Zarządzającym Teatrem Nowym w Warszawie (1985–1999). Działacz kultury, pracownik Stołecznej Estrady i Biura Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy” – napisano.

Przypomniano, że Witold Olejarz został uhonorowany za całokształt pracy na rzecz kultury polskiej Złotym Krzyżem Zasługi, a za zasługi dla województwa mazowieckiego – medalem Pro Masovia.

„Składamy wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich oraz wszystkich, którzy mieli okazję z Nim współpracować. Dyrekcja i Zespół Teatru Rampa” – napisano.

