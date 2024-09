Wielki powrót z nową płytą. Happysad i ich „Pierwsza prosta” w Polskim Radiu RDC Piotr Gawroński 20.09.2024 16:48 Grupa Happysad wydała niedawno swój dziewiąty album. Z tej okazji gościem Polskiego Radia RDC był Kuba Kawalec, lider zespołu. — To nasz nowy etap. Ostatnią płytę wydaliśmy pięć lat temu — mówił muzyk w audycji „Gawrock”. Ostatni album zespołu „Rekordowo Letnie Lato” wyszedł w 2019 roku.

2 Happysad w Polskim Radiu RDC (autor: RDC)

„Pierwsza prosta” — tak nazywa się nowa płyta grupy Happysad, która ma na swoim koncie takie hity jak „Zanim pójdę”, „Mów mi dobrze” czy „Łydka”.

— Porównując pierwszą płytę do dziewiątej, to jak nowy samochód dla rodziny. Kolejny nie robi już takiego wrażenia — mówił żartobliwie Kuba Kawalec, lider zespołu.





O procesie tworzenia albumu mówił w audycji „Gawrock” na antenie Polskiego Radia RDC.

— Wektor podmiotu lirycznego już nie jest skierowany na mnie. Ta płyta jest o ludzkości, o nas. Ostatnie trzy płyty pozwoliliśmy sobie na eksperymenty — mówił.





Słychać to m.in. w utworze „Kochaj sobie kogo chcesz” oraz „Masz czas”. Happysad nie ogranicza się tylko do swojego alternatywnego stylu.

— Ja lubię w naszym zespole to, że w jakiś sposób jest niedefiniowalny, nieoczywisty, potrafi być zaskakujący. Dla mnie bycie artystą to łączenie, grzebanie, narażanie się na porażki. To jest clue — tłumaczył Kawalec.





Tego typu podejście wynika także z różnorodności gustów muzycznych członków zespołu.

— Przechodziłem przez wiele gatunków muzycznych. Na żadnym się nie zatrzymałem. Ja jestem typem zajawkowicza. Każdy z nas ma inny rdzeń muzyczny, więc jest ciekawie — podkreślił.





Najbliższy koncert grupy Happysad w Warszawie odbędzie się 17 października w klubie Stodoła.

Źródło: RDC Autor: Piotr Gawroński/DJ