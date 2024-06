Big Festivalowski w Płocku. Jeszcze do 10 czerwca nabór zgłoszeń do nowego konkursu RDC 02.06.2024 16:22 W ramach trzeciej odsłony festiwalu sztuki pozytywnej Big Festivalowski, która w Płocku odbywać się będzie od 16 do 18 sierpnia, rozstrzygnięta zostanie pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Najlepszych Krótkometrażowych Komedii - SHORT Festivalowski. Zgłoszenia można składać do 10 czerwca.

Big Festivalowski w Płocku (autor: mat. organizatora)

Jak informują twórcy Big Festivalowskiego, konkurs SHORT Festivalowski to wspólny projekt realizowany ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Zgłoszenia można składać do 10 czerwca. „Wysublimowane i trafne żarty, komediowy timing i pozytywna energia. Jak często świat kina docenia wartość wprawiania widzów w dobry nastrój? No właśnie - chcemy to zmienić” - anonsują wydarzenie organizatorzy.

Nowy projekt

Twórcy festiwalu podkreślili, że Big Festivalowski to „żywy, kreatywny hołd dla sztuki, która rozśmiesza i podnosi na duchu”, a wobec tego przy trzeciej jego edycji „nie mogło zabraknąć tego jednego, ważnego elementu, składnika X, o którym marzyliśmy od początku istnienia”. Zwrócili jednocześnie uwagę, że SHORT Festivalowski jest projektem, który „otwiera przestrzeń dla twórców i twórczyń kina komediowego z całego świata”.

„Podczas festiwalu znakomite jury wyłoni i nagrodzi autorów najciekawszych, profesjonalnych i najbardziej zabawnych krótkometrażowych produkcji roku” - zapowiedzieli organizatorzy Big Festivalowskiego. Jak zaznaczyli, SHORT Festivalowski, adresowany do filmowców, którzy za cel obierają „lekkie treści na najwyższym poziomie”, ma być wydarzeniem, które „wyznacza nowe horyzonty dla gatunku komedii”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz link do zgłaszania filmów można znaleźć TUTAJ.

Historia festiwalu

Big Festivalowski inspirowany jest kultową komedią z 1998 r. „Big Lebowski”, autorstwa braci Joela i Ethana Coenów, której głównym bohaterem jest Jeffrey „The Dude” Lebowski. Festiwal to wydarzenie z seansami i warsztatami filmowymi, a także z udziałem aktorów, reżyserów oraz twórców komediowych, w tym sceny stand-up.

W ramach imprez towarzyszących tegorocznej odsłonie festiwalu jeszcze w kwietniu otwarto w Kinie Przedwiośnie w Płocku wystawę prezentującą internetowy humor - na ekspozycji znalazły się setki memów, tych już historycznych, ale również najbardziej aktualnych.

Częścią wystawy jest np. „pokój klasyczny” z memami - obrazami zamkniętymi w złotych ramach oraz „strefa dla foliarzy - pokój po brzegi wypakowany srebrną folią. Jest też pokój AI, którego goście mogą przekonać się, czy sztuczna inteligencja może tworzyć dobre memy.

Wystawa otwarta jest dla zwiedzających w każdy weekend i będzie czynna do 2 grudnia - wstęp jest bezpłatny. Projekt otrzymał wsparcie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Pomysłodawcą i twórcą Big Festivalowskiego, którego pierwsza edycja odbyła się w 2022 r., jest urodzony w Płocku w 1992 r. reżyser i scenarzysta Aleksander Pietrzak, znany m.in. z takich filmów, jak „Mocna kawa wcale nie jest taka zła” z 2014 r., „Ja i mój tata” z 2017 r., „Juliusz” z 2018 r. i „Czarna owca” z 2021 r.

Czytaj też: Big Festivalowski odbył się w Płocku. „Wszystko wspaniałe, aż brakuje czasu”