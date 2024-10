Maja Komorowska w Polskim Radiu RDC: zawsze wymyślam siebie od nowa RDC 10.10.2024 07:51 Widz się zmienia i ja się zmieniam. Zawsze wymyślam siebie od nowa — Maja Komorowska w Polskim Radiu RDC opowiadała o swoim aktorskim kunszcie. Na naszej antenie wybitna artystka mówiła przede wszystkim o spektaklu „Szczęśliwe dni”, który kreuje od 29 lat na deskach Teatru Dramatycznego. To dramat Samuela Becketta reżyserowany przez Antoniego Liberę.

Maję Komorowską od 29 lat możemy zobaczyć w „Szczęśliwych dniach” na deskach Teatru Dramatycznego. Wybitna artystka opowiadała w audycji „W rytmie kultury” o swoim aktorskim kunszcie.

Posłuchaj audycji | W rytmie kultury | Maja Komorowska

Wystawianie „Szczęśliwych dni” 86-letnia mistrzyni sceny przyrównała do skoku — zanurzenia się razem z widzami w ważnej opowieści.

— Ja mam takie poczucie, że wyobraźnia może uschnąć. To jest tak jak z kwiatem niepodlewanym, bo mnie się często pytają, jak to jest możliwe, że tyle lat. Jest możliwe, bo ja zawsze zaczynam od nowa, „Szczęśliwe dni” Tekst jest ten sam, ale przecież wiadomo, że można różnie się śmiać, że różnie się martwić. To, jak opowiadamy, może być bardzo różne. I myślę, że i widz się zmienia i ja się zmieniam — powiedziała artystka.

„Szczęśliwe dni” to dramat Samuela Becketta reżyserowany przez Antoniego Liberę.

Najbliższe spektakle odbędą się 12 i 13 października w Teatrze Dramatycznym. Mai Komorowskiej partnerować będzie na scenie Adam Ferency.

