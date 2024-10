Legenda jazzu wspiera powodzian. Pat Metheny przekazał gitarę na aukcję PAH Cyryl Skiba 09.10.2024 19:51 Pat Metheny – legendarny amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor – przekazał swoją gitarę na aukcję na rzecz powodzian. Całkowity dochód ze sprzedaży unikalnego na skalę światową instrumentu zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pat Metheny przekazał swoją gitarę na aukcję PAH (autor: Marek J. Smietanski)

Gitara legendarnego artysty na aukcji na rzecz powodzian. Pat Metheny przekazał swój instrument na aukcję charytatywną, z której dochód w całości zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej. To unikatowy na świecie model, który został stworzony we współpracy z artystą.

Wyjątkowy instrument należący do 20-krotnego zdobywcy Grammy i jednego z najwybitniejszych współczesnych muzyków to nie lada gratka dla koneserów jazzu. Przedmiotem aukcji jest gitara marki Ibanez. Ten model był używany przez Metheny’ego podczas polskiej części, ostatniej europejskiej trasy koncertowej artysty.

Wystawiona na aukcji gitara rozbrzmiewała pod palcami Pat’a Metheny’ego w najpiękniejszych salach Europy środkowo wschodniej: katowickim NOSPR i wrocławskim NFM, a sam artysta złożył na niej pamiątkowy podpis. Przekazanie instrumentu na aukcję podkreśla głęboką więź artysty z polską publicznością oraz jego zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Pat Metheny podkreśla: „Jako jeden z nielicznych amerykańskich artystów miałem przywilej bycia świadkiem przemian w Polsce i na przestrzeni dekad obserwować jak rozkwita polska publiczność. To, co pozostało niezmienne przez te wszystkie lata to ogromna muzykalność polskiej publiczności. Grając dla trzech pokoleń polskiej publiczności, mogłem doświadczyć, jak głęboko zakorzeniona jest dobra muzyka w polskiej kulturze”.

Marcin Kydryński, który odebrał gitarę bezpośrednio z rąk artysty i miał okazję spędzić z nią kilka godzin dodał: „…Zagrałem wiele z moich ukochanych ballad Mistrza, zdumiony, jak niewiele wysiłku musiałem włożyć w te wykonania. Co za wygoda, co za łatwość, jakby ten instrument od pierwszej chwili był przedłużeniem moich dłoni”,

Aukcja gitary Pata Metheny'ego prowadzona jest na specjalnej platformie. Jest to okazja dla fanów muzyki, aby nie tylko wesprzeć szlachetny cel, ale także stać się właścicielem instrumentu należącego do jednej z legend światowej muzyki. Finał aukcji 27 października.

Zobacz aukcję | gitara Ibanez PM3 z trasy koncertowej Pat Metheny DREAM BOX MoonDial

