Mariusz Bonaszewski w RDC o planach artystycznych na nowy rok: pracy będzie sporo

Sporo planów zawodowych w nowym roku ma Mariusz Bonaszewski. Aktor filmowy i teatralny opowiadał w rozmowie z Beatą Jewiarz o tym, co go czeka w najbliższych miesiącach. – Dostałem ostatnio telefon z pytaniem, co robię od sierpnia do końca roku i odpowiedziałem śmiejąc się, że nie wiem, czy będę żył – mówił.