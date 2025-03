Marcin Perchuć w RDC o „Ekipie”: ten serial trafił na zbyt burzliwy czas Cyryl Skiba 13.03.2025 20:10 To jest ważny serial z misją – Marcin Perchuć mówił w Polskim Radiu RDC o produkcji „Ekipa” w reżyserii Agnieszki Holland. W rozmowie z Beatą Jewairz aktor opowiadał również o pracy aktora i swoich planach artystycznych.

Beata Jewiarz i Marcin Perchuć (autor: RDC)

Marcin Perchuć jest związany z Teatrem Montownia. Od blisko 30 lat współpracuje też z Akademią Teatralną w Warszawie.

W rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” opowiadał o swojej karierze. Przyznał, że pewną popularność przyniósł mu 2007 rok i udział w kultowym dzisiaj serialu political-fiction autorstwa Agnieszki Holland „Ekipa”. Zagrał tam premiera.

– To była dosyć mocna fabuła na prawdziwej scenie politycznej i ten serial trafił na zbyt burzliwy czas. Ludzie mieli trochę przesytu. Natomiast na pewno on był kultowy w kręgach intelektualistów i ludzi myślących o Polsce szeroko. To ważny serial z misją – podkreślił.

Marcin Perchucia można zobaczyć w spektaklach stołecznych teatrów Montownia, Kamienica, 6. piętro, Polonia, Och-Teatr i Komedia.

Czytaj też: Picasso namalował jego portret. Nie żyje malarz i grafik Wit Leszek Kaczanowski. Miał 92 lata