Kto zdobędzie Żurawie Powiatu Grodziskiego 2024? Jutro uroczysta gala

VI Gali Aktywności Lokalnej już jutro w Grodzisku Mazowieckim. To coroczne wydarzenie, podczas którego nagradzani Żurawiami Powiatu Grodziskiego są lokalni liderzy, wolontariusze, organizacje i firmy zaangażowane społecznie. W ramach nagrody specjalnie powołana do tego kapituła w oparciu o nadesłane zgłoszenia oraz własną wiedzę i doświadczenie przyznaje nagrody i wyróżnienia w co najmniej 5 kategoriach.