Perły Mazowsza w powiecie grodziskim wręczone Adrian Pieczka 16.04.2025 21:04 Perły powiatu grodziskiego wręczone. W Mediatece w Grodzisku Mazowieckim odbyła się lokalna gala w ramach 9. edycji plebiscytu Perły Mazowsza. Wydarzenie ma na celu uhonorowanie osób, organizacji oraz instytucji mających kluczowy wpływ na rozwój, promocję i budowanie tożsamości regionalnej.

Perły Mazowsza w powiecie grodziskim wręczone (autor: RDC)

Perły Mazowsza w powiecie grodziskim wręczone. W kategorii kultura i turystyka wyróżniono Milanowskie Centrum Kultury.

- W kategorii kultura wyróżniono naszą pracownię ceramiczną, która zachęca i młodych, i starszych do tego, żeby sobie lepić i tworzyć rękodzieło, a tak naprawdę taką sztukę użytkową, która jest teraz niezwykle modna. Wyjątkowość tego miejsca to to, że jest pracownia umiejscowiona w stalej pracowni mistrza Jana Szczepkowskiego - mówi dyrektor placówki Aneta Majak.

Kolejnym wyróżnionym projektem w kategorii kultura był klub filmowy „Słowem widziane” dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Jak mówi współorganizator klubu Wojciech Zieliński, klub spotyka się co miesiąc od prawie 5 lat.

- W ramach klubu prezentujemy filmy, spektakle teatralne, sztuki operowe i baletowe z audiodeskrypcją, czyli dodatkową ścieżką dźwiękową, dzięki której osoby niewidome otrzymują taką dodatkową informację o tym, co dzieje się na ekranie, co robią aktorzy, jaki jest plener, jaka jest dekoracja, jakie są gesty - tłumaczy.



W kategorii aktywność społeczna doceniono Charytatywny Piknik Bezdomniaków Żabiowolskich.

- To co wyróżnia nasz piknik to jest to, że wszystko co się na nim dzieje, dzieje się całkowicie bez udziału pieniędzy. To znaczy wszyscy którzy tam występują, wszyscy którzy gotują, performują, organizują atrakcje, robią to całkowicie pro bono. My również robimy to wolontaryjnie, więc to jest moc takiej dobrej, pozytywnej energii. Sami cudowni ludzie się tam spotykają - mówi prezes stowarzyszenia Marta Wójtowicz.

Finałowa gala Pereł Mazowsza już w czwartek 24 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie.

Polskie Radio RDC jest patronem medialnym plebiscytu.

