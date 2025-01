Para z Mazowsza przemyciła w przyczepie kempingowej narkotyki warte 4 mln zł

Wracająca z urlopu para z Mazowsza ukryła w przyczepie kempingowej i przemyciła z Hiszpanii do Polski narkotyki warte 4 mln zł. Tłumaczyli policjantom, że w trakcie podróży ktoś bez ich wiedzy schował narkotyki w przyczepie, a oni niczego nie zauważyli. Oboje trafili do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia.