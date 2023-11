Z siekierą i groźnymi psami rzucił się na policjantów. Dziś zarzuty dla 32-latka z Gostynina Iwona Rodziewicz-Ornoch 13.11.2023 12:19 Mężczyzna z Gostynina, który straszył policjantów siekierą i groźnymi psami usłyszy zarzuty. Jak dowiedziało się RDC 32 latek z Gostynina zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Z siekierą i groźnymi psami rzucił się na policjantów. Dziś zarzuty dla 32-latka z Gostynina (autor: KPP Gostynin)

Agresywny mężczyzna z Gostynina, który straszył policjantów siekierą i groźnymi psami usłyszy dzisiaj w prokuraturze zarzuty. Funkcjonariusze interweniowali w tej sprawie w sobotę.

Wezwała ich wystraszona partnerka 32 latka. Mężczyzna wszczął w domu awanturę. Jak przekazał RDC rzecznik gostynińskiej policji Paweł Klimek, kiedy policjanci przyjechali na miejsce, agresor zagroził im siekierą i psami.

– No doszło do kłótni pomiędzy nimi i wystraszyła się, zgłosiła nam prośbę z interwencją. Mężczyzna był agresywny słownie w stosunku do policjantów, pobudzony. Policjanci próbowali porozmawiać z nim, uspokoić go. Niestety mężczyzna w trakcie interwencji podniósł z ziemi siekierę, nie chciał jej odłożyć, też miał te psy. Twierdził, że może ich użyć – relacjonuje Klimek.

Policjanci musieli użyć wobec mężczyzny gazu pieprzowego.

– Użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci ręcznego miotacza gazu i obezwładnili mężczyznę. Został zatrzymany w komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, gdzie po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Mężczyzna przyznał się do stawianych zarzutów – dodaje Klimek.

32 latek jeszcze dzisiaj ma usłyszeć w prokuraturze zarzut wywierania wpływu na czynności policjantów. Grozi za to do 3 lat więzienia.

