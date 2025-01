Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. Seryjny morderca zmarł w wieku 62 lat RDC 13.01.2025 06:46 Nie żyje Mariusz Trynkiewicz - potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem RDC ppłk Arleta Pęconek, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Seryjny morderca i przestępca seksualny zwany „Szatanem z Piotrkowa” zmarł w wieku 62 lat.

Ośrodek w Gostyninie (autor: mat. ośrodka)

W wieku 62 lat na oddziale szpitalnym zakładu karnego zmarł Mariusz Trynkiewicz - potwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem RDC ppłk Arleta Pęconek, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Seryjny morderca i przestępca seksualny był nauczycielem wychowania fizycznego. Został skazany we wrześniu 1989 r. na karę śmierci za zabójstwo czterech chłopców. Po amnestii w grudniu 1989 r. karę tę zamieniono mu na 25 lat więzienia. Po jej odbyciu trafił do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przy Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie. Przebywał tam do września 2019 roku, po czym został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej i skierowany do zakładu karnego.

