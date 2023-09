Jest akt oskarżenia w sprawie 4-letniego Leona zakopanego w lesie koło Garwolina

Do sądu skierowano akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 4-letniego Leona. Matka chłopca Karolina W. i jej partner Damian G. odpowiedzą za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec w sierpniu 2022 wpadł do wrzątku, jego mama oraz jej partner nie wezwali do rannego dziecka pogotowia, a gdy po kilku dniach Leon zmarł, zakopali dziecko w lesie.