Potrzebny dom dla trzech chłopców. Apel siedleckiej wioski SOS

Dramatyczny apel siedleckiej wioski SOS. Instytucja pilnie poszukuje opiekunów dla trójki chłopców w wieku od 7 do 12 lat. Dzieci nie mogą wrócić do swoich biologicznych rodziców, a dwóch z nich kilka lat spędziło już w domu dziecka – mówi dyrektor programu SOS woski dziecięce w Siedlcach Jarosław Świerczewski.

Dziecko (autor: pixabay)

Siedlecka wioska SOS pilnie poszukuje domu dla trzech chłopców. Dzieci nie mogą wrócić do swoich rodziców. Ponadto dwóch z nich kilka lat spędziło już w domu dziecka. Dzieci mają od 7 do 12 lat.

- W tej chwili opiekują się nimi takie trzy panie w takim systemie pracy zmianowej i to nie jest najlepsze rozwiązanie. Konieczne, ale docelowo każde dziecko potrzebuje swojego rodzica, swojego opiekuna - mówi dyrektor programu SOS woski dziecięce w Siedlcach Jarosław Świerczewski.



– Mamy coraz mniej czasu, aby najstarszy z chłopców mógł zbudować relacje z przyszłym opiekunem – przyznaje psycholożka Ewelina Wańkowicz. - Mówi się o tym, że jest to około 14. roku życia. Ta trójka bardzo potrzebuje jednego opiekuna. Są fenomenalni, mają przeróżne zainteresowania, są bardzo uzdolnieni sportowo. Uwielbiają bawić się, ale też super wdrożeni w obowiązki, jak żadne inne dzieci w tym wieku, które znam - dodaje.



W wiosce dziecięcej SOS w Siedlcach przebywa aktualnie 33 dzieci w 7 rodzinach. Mamy i rodziny są pod stałą opieką i we współpracy z ekspertami: psychologami, pedagogami.

