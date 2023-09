Coraz więcej porzuconych zwierząt w Siedlcach. Samorząd zachęca do adopcji Olga Kwaśniewska 13.09.2023 10:33 Psy, koty, a nawet... króliki. Rośnie liczba porzucanych zwierząt w Siedlcach. Samorząd zachęca do adopcji, zwłaszcza kotów, których w tym roku jest prawdziwe zatrzęsienie - przyznaje Weronika Andrzejczuk z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Kot (autor: pixabay)

Coraz więcej porzuconych zwierząt w Siedlcach. Tylko w minionym tygodniu na terenie miasta znaleziono trzy króliki.

- W tym roku zdecydowanie jest to większa liczba niż w latach poprzednich. Na chwilę obecną mamy najwięcej kociąt, bo jest to sezon i jest ich około 26. Więc bardzo zachęcamy do adopcji zwierząt. Psów jest troszeczkę mniej - mówi Weronika Andrzejczuk z Wydziału Gospodarki Komunalnej.



Wszystkie zwierzęta do adopcji czekają w gabinecie weterynaryjnym „Piesio” przy Prądzyńskiego. Obowiązuje umowa adopcyjna.

