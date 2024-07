Coraz więcej pijanych pacjentów na SOR-ze w Siedlcach. Wśród nich nastolatkowie Beata Głozak 20.07.2024 14:26 W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Siedlcach wzrosła o kilkadziesiąt procent liczba pacjentów, którzy trafiają w związku z nadmiernym spożywaniem alkoholu. Wśród nich są również małoletni. — Często są to dzieci, kilkunastolatkowie — podkreśla członek zarządu szpitala i lekarz anestezjolog Mariusz Mioduski.

Szpital (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GOV)

Kilkadziesiąt procent więcej pijanych na siedleckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Lawinowo rośnie liczba pacjentów, którzy trafiają tam w związku z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Członek zarządu szpitala i lekarz anestezjolog Mariusz Mioduski podkreśla, że ten problem wraca co roku.

— Tutaj nie tylko jest problemem spożycie przez nich alkoholu, ale przede wszystkim urazy i wypadki, których doznają. Alarmujące jest również to, że w okresie wakacyjnym wśród pacjentów, którzy są pod wpływem alkoholu, są pacjenci małoletni. Często są to dzieci, kilkunastolatkowie — mówi Mioduski.

Coraz więcej pijanych nastolatków

Jak podkreśla Mioduski, w wakacje liczba młodych pacjentów pod wpływem alkoholu rośnie o kilkadziesiąt procent.

— W okresie wakacyjnym jest to alkohol etylowy. Niestety, oprócz alkoholu etylowego, również dzieci używają różne używki. Taki miks jest również niebezpieczny. Mamy do czynienia z pacjentami, którzy są młodymi pacjentami, ale doznają chociażby zapalenia trzustki, które związane jest bardzo często z nadużyciem alkoholu — podkreśla Mioduski.

W ostatnich dniach na SOR trafili między innymi kompletnie nieprzytomni pijani czternastolatkowie i piętnastolatkowie.

Pełnomocniczka prezydenta ds. rozwiązywania problemów uzależnień Katarzyna Dobijańska zaznacza, że w wakacje dorośli i nastolatkowie pozwalają sobie na znacznie więcej

— Obecnie piwo przez wiele osób nie jest traktowane jako środek, który może szkodzić, czyli jako typowo, jako alkohol, jako coś, od czego się można uzależnić. No i to jest tak naprawdę niebezpieczne, bo wielu naszych podopiecznych, którzy są w leczeniu przymusowym, to są osoby, które piją głównie piwo — zaznacza Dobijańska.

Lekarze i specjaliści apelują, aby widząc nastolatków spożywających alkohol – reagować dzwoniąc na odpowiednie służby.

Czytaj też: Dziesięciokrotny wzrost zachorowań na COVID-19. Szef GIS: Szczyt przypadnie jesienią