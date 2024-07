Dziesięciokrotny wzrost zachorowań na COVID-19. Szef GIS: Szczyt przypadnie jesienią RDC 19.07.2024 18:13 Obserwujemy dziesięciokrotny wzrost zachorowań na COVID-19 w ciągu miesiąca – poinformował Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jesienią można spodziewać się dalszego wzrostu liczby chorych. Jednocześnie trwają prace nad aktualizacją szczepionki.

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski (autor: GIS)

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski przekazał, że w ciągu miesiąca nastąpił dziesięciokrotny wzrost zachorowań na COVID-19.

W zakażeniach dominuje wariant SARS-CoV-2 o nazwie Omikron, wciąż pojawiają się kolejne jego podwarianty, takie jak Kraken, Pirola, a ostatnio m.in. JN1 i wariant KP.

– W tej chwili obserwujemy dziesięciokrotny wzrost zachorowań w ciągu miesiąca. Gdybyśmy założyli, że fala rozpoczęła się z końcem czerwca, potrwa ona mniej więcej do przełomu października i listopada ze szczytem w połowie września – powiedział Główny Inspektor Sanitarny.

Jakie są powikłania pocovidowe?

Szef GIS potwierdził, że nowe warianty wywołują typowe objawy dla wariantu Omicron: gorączkę, kaszel, zapalnie spojówek i ból gardła. Dodał, że zapalenie płuc występuje rzadko.

– Wariant JN wywołuje większą aktywność wirusa w jelitach, co zmienia nasze podejście. Wiele osób, które mają biegunkę, wymioty i bóle brzucha, traktują to, zwłaszcza w czasie wakacji, jako objawy zatrucia pokarmowego i nie wykonują testów. W efekcie wariant JN zwiększa ryzyko zakażenia, toalety w miejscach publicznych stają się ważnym ogniwem przenoszenia wirusa – powiedział.

Według niego po COVID-19 co piąta osoba może mieć przewlekły stan zapalny, który prowadzi do autoagresji i uszkodzenia metabolicznego, co skutkuje m.in. cukrzycą i niewydolnością krążenia.

– To jest największy problem, na covid można chorować co sezon. Nie wiemy, u kogo wystąpią powikłania pocovidowe, ani jak leczyć tę chorobę, bo w tej chwili nie ma żadnego skutecznego leku na pocovidowy przewlekły stan zapalny – stwierdził dr Grzesiowski.

Kiedy nowa szczepionka na covid?

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny, trzy tygodnie temu firma Novavax złożyła wniosek o rejestrację zmodyfikowanej szczepionki opartej na wariancie JN1. Jeśli firma zarejestruje szczepionkę w optymistycznym wariancie do połowy sierpnia, to realnie ta szczepionka pojawi się w magazynach w drugiej połowie września.

– Może się okazać, że szczepienia przed październikiem będą mało prawdopodobne. To jest problem, bo obecnie tych szczepionek w ogóle nie ma. Nie mają ich też Niemcy, Holendrzy czy Duńczycy. Po prostu świat nie nadąża z produkcją nowych szczepionek zgodnie ze zmianami wirusa – dodał dr Grzesiowski.

Z kolei prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyraził nadzieję, że zaktualizowane szczepionki przeciw SARS-CoV-2 będą dostępne od września. – Każda osoba, która czuje, że znajduje się w grupie ryzyka, lub że w jej otoczeniu są takie osoby, powinna skorzystać ze szczepień – powiedział prof. Flisiak.

Według lekarza za dwa miesiące można spodziewać się wzrostu liczby zachorowań, jednak jest to naturalne zjawisko związane z okresem jesiennym.

Jakie objawy daje covid?

SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona u osób dorosłych m.in. gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem, ale może przebiegać bez objawów lub przy niewielkim ich nasileniu, a ostatnio także z nasilonymi objawami ze strony układu pokarmowego.

O potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowano 4 marca 2020 r. Na mocy kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów, ale także m.in. ministra zdrowia czy resortu edukacji, regulowano następnie kwestię ograniczeń i restrykcji, w tym np. kwarantanny; obowiązku zasłaniania nosa i ust; zdalnej nauki; funkcjonowania kin, teatrów i muzeów; działania obiektów handlowych, hotelowych czy sportowych; gastronomii; imprez masowych; zgromadzeń czy sprawowania kultu religijnego.

Od marca 2022 nie ma już obowiązku izolacji i kwarantanny z powodu COVID-19.

Przed ciężkim przebiegiem zachorowania i hospitalizacją chronią szczepienia. Zaszczepić może się każda osoba powyżej szóstego miesiąca życia. Zgodnie z danymi z piątku z godz. 10.30, zamieszczonymi na stronach rządowych, w Polsce wykonano dotąd ponad 58 mln 575 tys. szczepień przeciw COVID-19.

