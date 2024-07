Wypadł z okna na budowie BCU. Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmiertelnego wypadku

Na 24 lipca zaplanowano sekcję zwłok 46-letniego mężczyzny, który zginął przy budowie Branżowego Centrum Umiejętności w Siedlcach przy ul. Konarskiego. Prokuratura bada przyczyny i okoliczności wypadku, a także czy są osoby, które ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało. Mężczyzna wypadł z pierwszego piętra wraz z drabiną oraz częścią ściany osłonowej, która rozdzielała otwór okienny. W stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia.