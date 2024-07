Sieć ścieżek rowerowych powstanie w Siedlcach? Dziś konsultacje Olga Kwaśniewska 10.07.2024 10:17 Nowa sieć ścieżek rowerowych ma powstać w Siedlcach. Wcześniej jednak miasto chce poznać opinię mieszkańców na temat projektu. Dziś w urzędzie miasta konsultacje.

Nowa ścieżka rowerowa (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

To ma być najdłuższa sieć ścieżek rowerowych, która kiedykolwiek powstała w Siedlcach. Miasto szykuje się do budowy asfaltowych ciągów na kilku ulicach w centrum i na największych osiedlach.

- Proponujemy połączenie ulicy Partyzantów pod wiaduktem Garwolińskim z ulicą 3 Maja, następnie dojazd do dworca kolejowego w jedną stronę, a w drugą ulicą Armii Krajowej do ulicy Wojskowej, następnie Sokołowska, Jagiełły, Prusa i tutaj połączenie aż do Kazimierzowskiej i Starowiejskiej - mówi naczelnik wydziału dróg Wojciech Cylwik.



- Chcemy poznać opinie mieszkańców i ich pomysły na temat organizacji ruchu rowerowego - dodaje naczelnik. - Chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie na ten projekt i dlatego ważna jest dla nas przede wszystkim konstruktywna krytyka tego projektu. Żeby to nie było na zasadzie „a może tak, a może tak”, po prostu chcielibyśmy konkretnej, konstruktywnej opinii rowerzystów. Przede wszystkim są to towarzystwa rowerowe siedleckie, które zostały zaproszone, no i oczywiście mieszkańcy - tłumaczy.



Spotkanie odbędzie się dziś o 17 w Urzędzie Miasta w sali nr 53. Jeśli miastu udałoby się pozyskać dofinansowanie, prace rozpoczęłyby się jeszcze w tym roku.

