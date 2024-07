Z Siedlec do Mińska Maz. autostradą A2. Wiemy, kiedy oddanie dwóch odcinków

Dwa odcinki autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami mają być oddane do użytku we wrześniu — dowiedziało się RDC. To fragmenty Kałuszyn – Groszki i Siedlce Zachód – Siedlce Południe. Najmniej zaawansowany jest odcinek środkowy między Węzłem Groszki a Siedlce Zachód. Ma być oddany do użytku w połowie przyszłego roku.