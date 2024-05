Pogromca egzaminów na prawo jazdy. Dlaczego zdaje tylko 3 proc. kursantów? RDC 14.05.2024 17:47 Rażąco niską zdawalność u jednego z egzaminatorów na prawo jazdy potwierdził po kontroli wojewódzki urząd marszałkowski. Tylko w lutym i marcu egzamin zaliczyło u niego niewiele ponad trzy procent kursantów. – Przeprowadzimy analizy zdawalności ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ewentualnych odchyleń – zapowiada rzeczniczka urzędu.

Pogrom na egzaminie na prawo jazdy w Ciechanowie (autor: WORD Ciechanów/FB)

Urząd marszałkowski skontrolował rażąco niską zdawalność na prawo jazdy u egzaminatora z WORD-u w Ciechanowie. W ostatnich miesiącach średnia zdawalności wynosiła ok. 3 proc.

Jak mówi rzeczniczka urzędu marszałkowskiego, takie dysproporcje zawsze wzbudzają wątpliwości.

– Jeden z egzaminatorów okazał się niezwykle krytyczny w stosunku do zdających, co mogłoby wskazywać, że trafiają do niego bardzo źle przygotowani kierowcy. Będziemy sprawdzać wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także przeprowadzimy analizy zdawalności ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich ewentualnych odchyleń – zapowiada Marta Milewska.

Z kolei dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie zaznacza, że nie można wywierać wpływu na egzaminatorów.

– Mamy zalecenia, które są w trakcie realizacji, aby przyjrzeć się sytuacji i wyciągnąć wnioski. Chodzi o przeanalizowanie procesu egzaminowania u egzaminatora, który ma tak niską zdawalność – mówi Cezary Chodkowski.

Kursanci nie mają wpływu na wybór egzaminatora, jest on losowy.

Następna kontrola urzędu marszałkowskiego WORD w Ciechanowie odbędzie za pół roku.

