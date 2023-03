Przeglądy zabawek, urządzeń siłowych czy ogrodzeń. Przygotowania do sezonu na placach zabaw i siłowniach pod chmurką w Ciechanowie Alicja Śmiecińska 28.03.2023 17:16 Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już rozpoczęli przegląd placów zabaw i miejsc aktywnego wypoczynku. Wkrótce rozpoczną się też pierwsze inwestycje w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego, które wzbogacą przestrzeń rekreacyjną dla najmłodszych.

Kontrole placów zabaw i siłowni pod chmurką (autor: RDC)

W Ciechanowie rozpoczęły się kontrole placów zabaw i siłowni pod chmurką. Do przeglądu jest 30 obiektów.

– Będą wymieniane uszkodzone zabawki, urządzenia siłowe, ławki czy ogrodzenia, a do piaskownic wsypywany świeży piasek – mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, Jerzy Omieciński.

– Trwają przeglądy, panowie dokonują weryfikacji urządzeń. Urządzenia, które nadają się do naprawienia od ręki to są oczywiście przez ekipę naprawiane. Jeżeli wymaga to wymiany elementów, które trzeba zamówić to zamawiamy. Firmy, które robiły te place zabaw dostarczają nam te elementy – mówi Omieciński.

Na kontrole czekają też mieszkańcy.

Oprócz modernizacji istniejących placów i siłowni, Ciechanów przygotowuje się także do rozpoczęcia nowych inwestycji.

W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego doposażonych zostanie siedem miejsc aktywnego wypoczynku na siedmiu osiedlach.

Już w kwietniu przy ul. Wesołej, obok istniejącego placu zabaw i boiska, rozpocznie się budowa parku trampolinowo-wspinaczkowego oraz skateparku.

