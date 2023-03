Na firmową kartę zatankował prywatnie ponad tysiąc litrów paliwa. Kierowca autobusu z zarzutami

Policjanci z Płońska zatrzymali 48-latka, kierowcę autobusu, który okradł pracodawcę. Mężczyzna zatankował do zbiornika typu mauser, a nie do baku autobusu, ponad 1,1 tys. litrów paliwa za blisko 8,1 tys. zł, płacąc firmową kartą. Przedstawiono mu zarzut kradzieży. Grozi za to do pięciu lat więzienia.