Mieszkańcy Ciechanowa muszą rozliczyć się z azbestu do końca stycznia Alicja Śmiecińska 16.01.2025 22:36 Mieszkańcy Ciechanowa muszą rozliczyć się z azbestu. Na inwentaryzację mają czas do końca stycznia. Chodzi o złożenie do Urzędu Miasta informacji na temat wyrobów, które zawierają rakotwórczą substancję – mówi rzeczniczka ciechanowskiego ratusza Paulina Rybczyńska.

Inwentaryzacja azbestu w Ciechanowie potrwa do końca stycznia. Ma na celu sprawne pozbycie się niebezpiecznych odpadów z miasta.

– Złożona informacja jest także załącznikiem do wniosku o przystąpienie do realizacji programu usuwania azbestu. Rokrocznie ciechanowski ratusz od wielu już lat wspiera mieszkańców i organizuje nabory do programu dzięki któremu wyroby zawierające azbest są bezpłatnie odbierane z ich posesji oraz bezpłatnie unieszkodliwiane – informuje rzeczniczka ratusza.

Mieszkańcy Ciechanowa, z którymi rozmawiała nasza reporterka Alicja Śmiecińska przyznają, że azbest wciąż zalega na posesjach.





W ubiegłym roku z terenu Ciechnowa do utylizacji przekazano 84 tony azbestu, a na całym Mazowszu 25 tysięcy ton.

