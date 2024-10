Próba porwania dziecka w Ciechanowie. Podejrzany miał leczyć się psychiatrycznie Alicja Śmiecińska 01.10.2024 19:32 Dwóch biegłych psychiatrów oceni stan psychiczny mężczyzny, który miał próbować porwać 11-latka w Ciechanowie. Jak się dowiedzieliśmy, podejrzany miał leczyć się psychiatrycznie. Do próby porwania doszło w ubiegłym tygodniu. Przy ulicy Płockiej mężczyzna przewrócił chłopca i próbował go wciągnąć do samochodu. Napastnika spłoszył 16-latek.

Dziecko na rowerze (autor: Pixabay)

Mężczyzna, który jest podejrzany o to, że usiłował porwać 11-latka w Ciechanowie, miał leczyć się psychiatrycznie - nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio RDC. Jego stan psychiczny ma ocenić dwóch biegłych psychiatrów.

- Zostaną powołani w przyszłym tygodniu - powiedział nam Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski. - Od samego początku zachowanie oskarżonego wskazywało na istnienie uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa. Widzimy potrzebę ustalić te okoliczności dotyczące jego poczytalności. W takim wypadku należy powołać dwóch biegłych psychiatrów z celem ustalenia tego, czy w momencie zdarzenia osoba podejrzana miała zachowaną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu oraz pokierowania swoim postępowaniem - wskazał.



Do próby porwania 11-latka w Ciechanowie doszło w ubiegłym tygodniu. Przy ulicy Płockiej mężczyzna przewrócił chłopca i próbował go wciągnąć do samochodu.

Napastnika spłoszył 16-latek, który wczoraj otrzymał za swoje bohaterstwo nagrodę. Podejrzany 30-latek jest mieszkańcem Warszawy - usłyszał zarzuty usiłowania pozbawienia wolności. Grozi mu do 5 lat więzienia.

