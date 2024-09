„Jest wzorem dla innych”. Nagrodzono 16-letniego bohatera, który udaremnił porwanie chłopca

Prezydent Ciechanowa nagrodził 16-latka, który udaremnił porwanie 11-letego chłopca w Ciechanowie. Młody bohater otrzymał nagrodę pieniężną, nagrodę rzeczową i list gratulacyjny. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek. 38-letni mężczyzna próbował wciągnąć dziecko do samochodu. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu.