Ważne skrzyżowanie do przebudowy. Kierowcy: już bez tego trudno przejechać przez miasto Adrian Pieczka 23.07.2024 07:32 Przebudowa ważnego skrzyżowania w Wołominie rusza we wrześniu. Prace obejmą skrzyżowanie al. Niepodległości i Szosy Jadowskiej, a mieszkańcy obawiają się ogromnych trudności na drogach. – Miasto i tak jest już sparaliżowane. Nie wiem, jak będziemy się poruszali od września — mówi Polskiemu Radiu RDC jedna z mieszkanek.

Wołomin czeka paraliż komunikacyjny? (autor: MZDW)

Wołomin czeka paraliż komunikacyjny? Drogowcy we wrześniu ruszą z kolejną przebudową bardzo ważnego skrzyżowania. Chodzi o połączenie al. Niepodległości i Szosy Jadowskiej. Teren budowy został już przekazany wykonawcy, który aktualnie remontuje drogę nr 634 na innym fragmencie.

Mieszkańcy skarżą się, że już teraz ciężko przejechać przez miasto, a będzie jeszcze gorzej, szczególnie że skrzyżowanie jest tuż przy wylocie jednego z dwóch tuneli pod linią kolejową.

— To już będzie w ogóle tragedia. Nie wyobrażam sobie, jak będziemy się poruszać po Wołominie — mówi naszemu reporterowi jedna z mieszkanek.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Grzegorz Obłękowski zapewnia, że projekt czasowej organizacji ruchu zakłada przejezdność skrzyżowania.

— Niestety zbiegło się to z pracami inwestycyjnymi na pozostałych odcinkach drogi 634. Staramy się zorganizować tymczasową organizację ruchu, żeby na dojazdach do ronda nie było zamknięć. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą prace w obrębie ronda, to rondo będzie nieprzejezdne, a tak przez cały czas na odcinkach dojazdowych będzie można się poruszać, więc ten ruch lokalny nie będzie zachwiany — mówi Obłękowski.

Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł. Prace mają potrwać do czerwca przyszłego roku.

Czytaj też: Mają dopiero po 9 lat, już się kruszą. Zniszczone posadzki na stacjach M2