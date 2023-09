„Jedna z największych inwestycji drogowych”. Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej w Wołominie

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ponadpięciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od ul. Orląt Lwowskich do al. Niepodległości w Wołominie. Koszt realizacji inwestycji to ponad 140 mln zł, z czego 77 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego. To będzie jedna z największych inwestycji drogowych Sejmiku Województwa Mazowieckiego ostatnich lat — zapowiada Adam Struzik.