Trzy osoby zginęły, 14 zostało rannych w wyniku rosyjskich działań zbrojnych 07.01.2023 19:21 W piątek na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji zginęło trzech cywilów, a 14 osób zostało rannych – powiadomił w sobotę na Telegramie wiceszef gabinetu prezydenta Kyryło Tymoszenko. Wojska agresora ostrzeliwały cele cywilne w siedmiu regionach kraju. Sobota to 317. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Maria Senovilla/PAP/EPA)

Zabici to dwaj mężczyźni w obwodzie donieckim – jeden zginął od ostrzału w Bachmucie, drugi – we wsi Krasna Hora. W Chersoniu w wyniku ostrzału jednostki straży pożarnej zginął strażak. Czterej inni odnieśli obrażenia. Ogółem co najmniej siedem osób zostało rannych w obwodzie donieckim i siedem w chersońskim.



Jak poinformowała agencja Ukrinform, Rosjanie ostrzeliwali także cele cywilne w obwodach sumskim, charkowskim, ługańskim, zaporoskim i mikołajowskim.

Władze: Rosja werbuje na Bałkanach najemników na wojnę z Ukrainą



Rosyjskie władze pozyskują żołnierzy na wojnę z Ukrainą nie tylko poprzez mobilizację, ale także werbunek najemników za granicą; ważnym regionem dla Kremla stały się w tym względzie Bałkany - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jedną z osób odpowiedzialnych za ten proceder jest obywatel Serbii Dejan Berić - zamieszkały obecnie w Rosji były najemnik, który walczył przeciwko ukraińskim wojskom w 2014 roku w Donbasie. Kolejny Serb werbujący mieszkańców państw bałkańskich to Żika Radojicić, walczący obecnie po stronie sił agresora podczas inwazji na Ukrainę - powiadomił serwis prowadzony przez władze w Kijowie.

"Przypominamy, że paszport kraju trzeciego nie zwalnia uczestników wojny (po stronie Rosji) z odpowiedzialności" - podkreślono na łamach portalu.

Doniesienia o rekrutowaniu przez Kreml zagranicznych najemników i wysyłaniu ich na front pojawiają się od wiosny 2022 roku, czyli pierwszych miesięcy rosyjskiego najazdu na sąsiedni kraj. W szeregach agresora mieli walczyć nieliczni obywatele m.in. Syrii i Republiki Środkowoafrykańskiej.

W połowie listopada niezależne media informowały, że na Ukrainie zginął student z Zambii, zwerbowany do walki w zakładzie karnym przez rosyjską prywatną firmę wojskową, znaną jako grupa Wagnera.

Prezydent Zełenski podziękował za nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej



W wieczornym przemówieniu wideo w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi i wszystkim Amerykanom za nowy potężny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy.

"Ogłoszono bardzo potężny pakiet amerykańskiego wsparcia obronnego dla naszego państwa. Po raz pierwszy otrzymamy pojazdy opancerzone Bradley – to jest dokładnie to, czego potrzeba. Nowe działa i pociski, nowe rakiety o wysokiej precyzji, nowe drony - to jest już aktualne i mocne" - powiedział ukraiński prezydent.



"Dziękuję prezydentowi Bidenowi, wszystkim kongresmanom i Amerykanom, którzy cenią wolność, którzy wiedzą, że warto jej bronić" - dodał. Zełenski podkreślił, że po jego wizycie w USA udało się przenieść interakcję Ukrainy z jej partnerami na nowy poziom, którego "teraz bardzo potrzebujemy". "Teraz nasi żołnierze będą mieli jeszcze więcej pocisków, broni i systemów obronnych, co sprawi, że będziemy znacznie lepiej przygotowani na wszelkie eskalacyjne plany Rosji i te uderzenia, które zadaje państwo terrorystyczne" - oświadczył prezydent Ukrainy.



W piątek Biały Dom ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 3 mld dolarów, w którym znajdzie się m.in. 50 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley, haubice samobieżne M109 Paladin, a także rakiety obrony powietrznej RIM-7 SeaSparrow.

