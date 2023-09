Rosyjskie ataki rakietowe na obwód winnicki RDC 30.09.2023 18:24 Sobota 30 września to 583. dzień wojny w Ukrainie. W rosyjskim ataku uszkodzony został obiekt infrastrukturalny w obwodzie winnickim. Z kolei władze w Mińsku zaplanowały spotkanie akredytowanych na Białorusi zagranicznych dyplomatów z dziećmi wywiezionymi z Ukrainy.

Wojna w Ukrainie (autor: Wołodymyr Zełenski/FB)

Według ukraińskiego MSZ 4 października ma zostać zorganizowana wizyta przedstawicieli korpusu dyplomatycznego w "miejscach życia, nauki i rekonwalescencji" ukraińskich dzieci na Białorusi, które zostały wywiezione z okupowanych przez Rosję miast Lisiczańsk i Siewierodonieck na wschodzie Ukrainy.

W ocenie MSZ takie wydarzenie ma na celu "zalegalizowanie bezprawnego przemieszczenia ukraińskich dzieci". Podkreślono, że przymusowa deportacja dzieci może zostać zakwalifikowana jako zbrodnia wojenna.

Ministerstwo zaapelowało do zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które otrzymały zaproszenie na taką wizytę, o to, by zignorowały ten propagandowy wyjazd.

Pod koniec maja biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że Kijów bada możliwą rolę Mińska w przymusowym wywożeniu ukraińskich dzieci z okupowanych przez rosyjskie siły terytoriów.

W połowie września ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał, że Kijów co tydzień ma kolejne potwierdzenia tego, że władze białoruskie uczestniczą w nielegalnym wywożeniu dzieci z Ukrainy.

Rosyjskie ataki rakietowe

W wyniku ataku rakietowego Rosjan, który miał miejsce w nocy w piątku na sobotę, uszkodzony został obieky infrastrukturalny w Kalinówce w obwodzie winnickim na południowym zachodzie Ukrainy - poinformowały lokalne władze.

"Na chwilę obecną nie ma potrzeby przeprowadzania ogólnej ewakuacji, z wyjątkiem bezpośredniego obszaru wokół miejsca uderzenia” – powiedział szef administracji miasta Kalinówka Wasyl Policzuk.

Szef władz obwodowych Serhij Borzow zgłosił trafienie w bliżej nieokreślonym miejscu infrastruktury. Jak pisze Reuters, tego terminu używają czasem ukraińscy urzędnicy w odniesieniu do obiektów zajmujących się wytwarzaniem energii lub innymi gałęziami przemysłu.

Odgłosy eksplozji słychać było także w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

Wcześniej siły powietrzne Ukrainy informowały o zagrożeniu użyciem broni balistycznej w obwodach sumskim, donieckim i charkowskim. Z kolei w obwodach chersońskim i mikołajowskim ostrzegano przed nalotem dronów.

