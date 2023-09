W rosyjskim ostrzale zginęło pięć osób RDC 29.09.2023 22:56 Piątek 29 września to 582. dzień wojny w Ukrainie. W czwartek w wyniku rosyjskiego ostrzału na terytorium Ukrainy zginęło pięć osób - trzy kobiety w Chersoniu na południu i dwie osoby na obrzeżach Doniecka na wschodzie kraju - podały lokalne władze. W obwodzie lwowskim zatrzymano kolejnych urzędników przyjmujących łapówki w zamian za wydanie orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Mykola Kalyeniak)

W obwodzie lwowskim zatrzymano kolejnych urzędników przyjmujących łapówki w zamian za wydanie orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej; jedna ze złapanych na gorącym uczynku urzędniczek próbowała zjeść dowód rzeczowy w postaci studolarowego banknotu - poinformował portal Ukrainska Prawda powołując się na informacje Państwowego Biura Śledczego Ukrainy.

Urzędnicy Międzyokręgowej Komisji Ekspertów Medycznych i Społecznych w Samborze oraz Szpitala Miejskiego w Turce w obwodzie lwowskim zażądali łapówki od żołnierza za przyznanie drugiej grupy inwalidzkiej dla jego ojca, co pozwoliłoby żołnierzowi uniknąć powołania do wojska.

Urzędnicy obiecali wydać odpowiednie dokumenty za 3200 USD. Jak ustalono, 42-letni szef centrum badań medycznych i społecznych, 42-letni szef komisji doradczej ds. medycznych i jego 59-letnia zastępczyni zorganizowali proceder uzyskiwania nielegalnych dochodów w zamian za przyznanie grupy inwalidzkiej dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Prokuratura twierdzi, że za 3200 USD potencjalny "pacjent" mógł otrzymać grupę inwalidzką.

W omawianym przypadku urzędnicy otrzymali pieniądze w trzech ratach. Podczas przekazywania ostatniej funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali w mieście Turka na gorącym uczynku 59-letnią kobietę. Podczas zatrzymania urzędniczka próbowała pozbyć się pieniędzy, zjadając banknot studolarowy, jednak funkcjonariusze organów ścigania uniemożliwili jej to. Pozostałych członków szajki również zatrzymano.

Przygotowywane są wnioski o zastosowanie aresztu tymczasowego i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat i konfiskata mienia - napisała Ukrainska Prawda.

Wicepremier radzi Rosjanom, by wyjeżdżali z okupowanego Krymu

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oświadczyła w piątek, że Rosjanie, którzy po aneksji Krymu osiedlili się tam, powinni wyjechać, bo przebywanie na ukraińskim półwyspie jest dla nich niebezpieczne. Wyraziła przekonanie, że rosyjski most na Krym przestanie istnieć.

W komentarzu na serwisie Telegram Wereszczuk napisała o "wielu tysiącach Rosjan, którzy w ostatnich latach nielegalnie wjechali na nasz Krym".

Zapytała następnie: "co będą oni robić, kiedy padnie most na Krym (jest oczywiste, że to kwestia czasu), gdy zostanie przerwany korytarz lądowy, a na półwyspie zaczną się walki lądowe?".

Wyraziła przekonanie, że w tej sytuacji "nie uda się tysiącom cywilów szybko wyjechać z półwyspu". Z tego powodu - dodała - zwraca się do Rosjan, by wyjeżdżali. "Przebywanie na ukraińskim Krymie jest dla was niebezpieczne" - oświadczyła.

Wcześniej wicepremier apelowała do Ukraińców, by wyjechali z Półwyspu Krymskiego i "przeczekali wyzwalanie półwyspu spod okupacji na terytorium kontrolowanym przez Kijów albo w krajach trzecich".

W rosyjskim ostrzale zginęło pięć osób

W czwartek w wyniku rosyjskiego ostrzału na terytorium Ukrainy zginęło pięć osób - trzy kobiety w Chersoniu na południu i dwie osoby na obrzeżach Doniecka na wschodzie kraju - podały lokalne władze.

"Zginęły trzy kobiety, które w tym czasie przebywały na ulicach Chersonia. Codziennie jesteśmy pod ostrzałem wroga" - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.

Dwie kolejne osoby zginęły nieopodal Doniecka. Jedna w mieście Krasnohoriwka, a druga w Marjince.

W nocy z czwartku na piątek ukraińskie Siły Powietrzne ogłosiły alarm z powodu zagrożenia atakiem rakietowym we wschodnich obwodach kraju. Później alarm został rozszerzony na całą Ukrainę z wyjątkiem Zaporoża - podały lokalne media.

Czytaj też: Trzy kobiety zginęły w rosyjskim ostrzale Chersonia