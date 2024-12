Święta w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył życzenia rodakom RDC 24.12.2024 19:07 Wtorek 24 grudnia to 1035. dzień wojny w Ukrainie. Ukraińcy obchodzą trzecie Boże Narodzenie w czasach wojny, niestety nie wszyscy mogą je świętować w pełni – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mimo wszystkich nieszczęść, jakie przyniósł wróg, nie udało mu się zniszczyć najważniejszej rzeczy, światła wewnątrz nas – dodał.

Święta w Ukrainie, Lwów (autor: MYKOLA TYS/ EPA)

„Dzisiejsza noc jest wyjątkowa. Wigilia Bożego Narodzenia. To już nasze trzecie Boże Narodzenie w czasach wojny. Nasza wielka ukraińska rodzina nie może świętować ich w pełni, tak jak byśmy chcieli, tak jak powinno być. Nie wszyscy jesteśmy w domu. Nie wszyscy, niestety, mają dom. I nie wszyscy, niestety, są z nami” – zaznaczył Zełenski na Telegramie.

Prezydent zauważył, że Ukraińcy nie stracili swoich wartości i wezwał do uczczenia pamięci wszystkich tych, którzy oddali życie. „Ukraina modli się również za wszystkich tych, którzy są na linii frontu, aby wrócili żywi, i za wszystkich tych, którzy są w niewoli, aby wrócili do domu” – dodał.

„Po raz drugi we współczesnej historii Boże Narodzenie jednoczy wszystkich Ukraińców” –stwierdził Zełenski, przypominając, że od 2023 r. oficjalna data obchodów święta została zmieniona. Wierni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego obchodzą Boże Narodzenie 25 grudnia. Dzień wcześniej świętowana jest Wigilia.

„Dziś jesteśmy obok siebie. Nie zgubimy się. Czy to osobiście, czy w myślach, będziemy dzwonić do rodziców, całować dzieci, przytulać krewnych i pamiętać o swoich najbliższych. (...) I dopóki to robimy, zło nie ma szans” – podkreślił ukraiński przywódca.

Według niego, jedność Ukraińców i wzajemna serdeczność to prawdziwy duch Bożego Narodzenia, niosący wyjątkową atmosferę.

W kraju odbywały się liczne obchody wigilijne - zarówno w miastach takich jak Lwów czy Charków, jak i na prowincji.

