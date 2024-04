Lepsze warunki do ćwiczeń. Policyjny owczarek z Węgrowa z własnym torem szkoleniowym Beata Głozak 22.04.2024 14:22 Borys, czyli dwuletni owczarek niemiecki z węgrowskiej policji zyskał lepsze warunki do treningów. W Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie oddano do użytku tor przeszkód. Do tej pory pies wraz ze swoim przewodnikiem musiał ćwiczyć sprawność w innych jednostkach. Borys pracuje w komendzie już dwa lata. Trafił do sierżanta Łukasza Pędzicha trafił gdy miał półtora roku.

3 Tor szkoleniowy dla Borysa (autor: Mazowiecka Policja)

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie poprawiły się warunki do treningów dla policyjnego psa. Borys, czyli prawie 4-letni owczarek niemiecki, jako pierwszy ma swój własny tor treningowy. Powstały tunele, kładka i przeszkody.

Przewodnik Borysa sierżant Łukasz Pędzich zaznacza, że wcześniej na treningi musieli jeździć do komendy w Siedlcach.

— To jest duża kwestia logistyczna, bo potrzebny jest radiowóz, dużo czasu i dużo zachodu z tym. Szkolenia na torze przeszkód poprawiają sprawność użytkową Borysa — do tropienia, do posłuszeństwa i przywiązanie do mnie, bo to jest pies, z którym najbliższe osiem lat będziemy razem pracować. Pies pracuje w komendzie dwa lata, ja go dostałem, jak miał półtora roku — mówi Pędzich.

Borys jest psem patrolowo–tropiącym.

Owczarek pomaga w tropieniu śladów ludzi, sprawców kradzieży i osób zaginionych.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak/DJ