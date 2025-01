Sprawca śmiertelnego potrącenia w Węgrowie wciąż poszukiwany. Policjanci analizują nagrania

Po śmiertelnym potrąceniu pieszego, do którego doszło na nieoświetlonym odcinku DK-62 w Węgrowie, policja wciąż poszukuje sprawcy. Do funkcjonariuszy zgłaszają się świadkowie, którzy odpowiedzieli o apel dotyczący przesyłania nagrań z wideorejestratorów. — Jak na razie nie udało się ustalić okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zderzenia — przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie Monika Księżopolska.