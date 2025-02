9-latek w samej bluzie błąkał się w mrozie. Przeszedł niemal 2 km wzdłuż drogi krajowej Beata Głozak 11.02.2025 11:57 9-letni chłopiec wyszedł wieczorem z domu w powiecie węgrowskim i błąkał się wzdłuż drogi krajowej nr 62. Dziecko w samej bluzie przeszło niemal dwa kilometry. – Jak się okazało, chłopiec wyszedł z domu niezauważony przez nikogo z domowników, którzy szukali go w rejonie posesji, ponieważ lubił się chować i często to robił – mówi Monika Księżopolska z miejscowej policji.

Działania policji (autor: KPP w Węgrowie)

Niemal dwa kilometry w samej bluzie w mroźny wieczór przeszedł 9-latek. Chłopiec szedł wzdłuż drogi krajowej nr 62 w powiecie węgrowskim.

O błąkającym się dziecku policję zawiadomiła przypadkowa osoba.

– Policjanci pojechali we wskazane miejsce i zastali chłopca, który powiedział, jak się nazywa. Ustalili jego rodziców i przekazali pod ich opiekę. Rodzice byli trzeźwi. Jak się okazało, chłopiec wyszedł z domu niezauważony przez nikogo z domowników, którzy szukali go w rejonie posesji, ponieważ lubił się chować i często to robił – mówi rzeczniczka węgrowskiej policji Monika Księżopolska.

Mimo że dziecko było tylko w bluzie, jego stan nie wymagał wezwania karetki.

Czytaj też: Niedźwiedzie będą miały nowy wybieg. Jest już projekt [ZOBACZ]