Mur wokół betonowego placu do rozbiórki? Mieszkańcy: to trzeba usunąć

Mieszkańcy Żoliborza chcą remontu osiedlowego „jaja” – to mur wokół placu betonu z piaskownicą, który zaczyna się niebezpiecznie przechylać. – Ten mur jest jak najbardziej do usunięcia. Nie wiem, czego on broni, dzieci przed chodnikiem czy chodnik przed tym placykiem – powiedziała nam jedna z mieszkanek.