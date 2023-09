W Warszawie powstaną nowe miejsca wsparcia dla osób chorych na Alzheimera Adam Abramiuk 25.09.2023 08:07 W tym roku w Warszawie powstaną dwa nowe miejsca wsparcia dla osób chorych na Alzheimera. Dzienne domy pobytu otworzą się na Żoliborzu i Mokotowie. Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra tłumaczy, że to pomoc nie tylko dla samych chorych, ale także dla ich rodzin.

W Warszawie powstaną nowe miejsca wsparcia dla osób chorych na Alzheimera (autor: pexels)

W stolicy powstaną nowe miejsca wsparcia dla osób chorych na Alzheimera. Dzienne domy pobytu jeszcze w tym roku otworzą się na Żoliborzu i Mokotowie.

Istniejące obecnie Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej 257 działa całodobowo, jednak zapotrzebowanie na podobne miejsca jest dużo większe.

Wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra oznajmia, że to nie jest wyłącznie pomoc dla samych chorych, ale także dla ich rodzin.

— To jest miejsce, do którego można oddać pod dobrą opiekę w ciągu dnia osoby z rodziny, które są chore, a jednocześnie być pewnym, że oprócz opieki, to będzie też rehabilitacja, aktywizacja, podtrzymywanie umiejętności, które są niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb, czy prowadzenie treningów umiejętności społecznej — tłumaczy Machnowska-Góra.

Centrum Alzheimera w każdej dzielnicy?

Wiceprezydent Warszawy dodaje, że miasto chce, aby powstała cała sieć takich miejsc.

— To będą takie mini centra Alzheimera na poziomie dzielnicowym. De facto, chcielibyśmy, żeby w każdej dzielnicy było takie miejsce. W tej chwili jesteśmy na etapie szukania przestrzeni, i przygotowywania całych instytucji, żeby otworzyć takie miejsca — mówi Machnowska-Góra.

Domy dziennego pobytu będą otwarte od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Na miejscu będą pracować psychologowie, logopedzi, rehabilitanci i opiekunowie socjalni.

