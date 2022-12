Zapisy na "Zimę w mieście" od 2 stycznia Alicja Śmiecińska 28.12.2022 18:23 Od 2 stycznia rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji warszawskiej akcji "Zima w Mieście". Jak co roku w okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę. Do wyboru są zajęcia: sportowe, artystyczne, edukacyjne czy rekreacyjne - poinformował stołeczny ratusz.

Ruszyły zapisy na "Zimę w mieście" (autor: UM Warszawa)

- Tegoroczną akcję "Zima w mieście" przeprowadzimy w 97 placówkach, w tym 11 szkołach specjalnych. Na I turnus, w dniach 13-17 lutego, mamy przygotowanych 7050 miejsc, w tym 1381 dla dzieci z Ukrainy. Na II turnus, czyli od 20 do 24 lutego, przygotowaliśmy 6967 miejsc, w tym 1397 dla dzieci z Ukrainy. Dzięki środkom z UNICEF dzieci ukraińskie będą mogły skorzystać z akcji "Wspólna Warszawska Zima" bezpłatnie - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Zapisy na "Zimę w Mieście"

Zapisy rozpoczną się 2 stycznia od godziny 8 i potrwają do 15 stycznia. Zapisać dziecko można poprzez elektroniczny system zgłoszeń.

"Rodzice dzieci rejestrują się na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20 stycznia o godzinie 16" - wyjaśnił ratusz.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23 stycznia od godziny 8 do 31 styczna do godziny 12 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.

- Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl - podkreślił ratusz.

Opłaty za opiekę i wyżywienie

Podobnie jak w minionych latach placówki w ramach "Zimy w Mieście" będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7 lub 8 do 16 lub 17. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w wybranej placówce. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

"Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie" - zaznaczył ratusz.

Dzieci z Ukrainy

Również od 2 stycznia, od godziny 8 rozpoczynają się zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji "Wspólna Warszawska Zima" organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. "Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie" - wyjaśnił magistrat.

Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w zakładce "Dzieci z Ukrainy" zostaną zamieszczone wszystkie informacje (również w języku ukraińskim). Procedura zapisów dzieci z Ukrainy jest analogiczna do zapisów do "Zimy w Mieście" 2023.

W 2023 roku ferie zimowe w województwie mazowieckim trwają od 13 do 24 lutego.

Czytaj też: "Lato w Mieście" w stolicy drogie, ale popularne. Ile kosztuje w tym roku?