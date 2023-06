Z Warszawy nad Zalew Zegrzyński SKM-ką. Nowe rozkłady już od jutra [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 02.06.2023 16:19 W weekendy, jako co roku w sezonie letnim, wybrane pociągi linii S3, ruszając z warszawskiego lotniska Chopina, dojadą aż do Radzymina. Składy pod drodze będą się zatrzymywać w Nieporęcie, nieopodal Zalewu Zegrzyńskiego.

Szybką koleją nad Zalew Zegrzyński (autor: PKP PLK S.A.)

Od soboty 3 czerwca Szybka Kolej Miejska uruchamia dwa połączenia z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Pociągi będą kursować do Zegrza Południowego.

– Stacja w Nieporęcie jest nieopodal brzegu Zalewu Zegrzyńskiego, więc można tam przejść krótkim spacerem. Do pociągu S3 można wsiąść na przykład na stacji Warszawa Gdańska. Będzie to sześć kursów do Nieporętu i Radzymina i sześć kursów powrotnych w weekendy – mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Od jutra w każdy letni weekend wybrane pociągi linii S3, ruszające z Lotniska Chopina, dojadą aż do Radzymina z przystankiem właśnie w Nieporęcie.

Linia S3 w sezonie letnim będzie kursować kilka razy dziennie.

Ze stacji Warszawa Gdańska pociągi będą odjeżdżać w godzinach 8:50, 11:02, 12:58, 14:57, 17:02, 19:36.

W powrotne kursy z Nieporętu pociągi wyruszą o 10:51, 12:27, 14:37, 17:15, 18:19, 20:46.

Nowa linia do Zegrza Południowego

Z kolei od niedzieli 11 czerwca zacznie kursować nowa linia do Zegrza Południowego.

Pociągi SKM, kursujące z Piaseczna zatrzymają się na dwóch dodatkowych przystankach – Wieliszew Osiedle i Zegrze Południowe, które będzie stacją końcową linii S4.

W dni powszednie z Warszawy do Zegrza dojedzie 19 SKM-ek, do których można się przesiąść z innych pociągów na Dworcu Zachodnim oraz z metra na przystanku Warszawa Młynów lub Warszawa Gdańska. Do Zalewu Zegrzyńskiego można dojechać także autobusami strefowymi linii 705 i 735.

Przesiadki na S3 i S4

Do pociągów linii S3 i S4 w drodze nad zalew można się przesiąść z innych pociągów na Dworcu Zachodnim oraz z metra na przystanku Warszawa Młynów (linia M2) lub Warszawa Gdańska (linia M1).

Ponadto pociągi zatrzymują się m.in. przy warszawskim ZOO, przy parkingu P+R Żerań i w Legionowie. Do SKM-ek można dojechać także autobusami i tramwajami, np. na Dworzec Zachodni, do Warszawy Młynów, Warszawy Gdańskiej czy Warszawy ZOO.

To niejedyna oferta połączeń z Warszawy w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego. Do Białobrzegów i Ryni dojeżdżają także autobusy linii strefowych.

Zalew Zegrzyński leży niecałe 30 kilometrów na północ od centrum Warszawy. Można tu wypocząć na jednej ze strzeżonych lub dzikich plaż, skorzystać z atrakcji Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa, przespacerować się lub pojeździć na rowerze wzdłuż brzegu zalewu czy dalej do Ryni lub Załubic.

